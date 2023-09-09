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Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaralılar ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hafif yaralanan ve ağlamaya başlayan 2 çocuğu jandarma ve sağlık ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.

Kazada sürücü Muzaffer B. ve eşi H.B. ile otomobildeki M.K, F.K, D.K. ile M.K. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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