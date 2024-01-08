Haber: Mert Osman Erman

Yerel medya raporlarına göre, kısmi bir hükümet kapanmasını önlemeye çalışırlarken 1,6 trilyon dolarlık (£1,2 trilyon) rakam, Cumhuriyetçi Temsilci Mike Johnson'a göre, savunma için 886 milyar dolar ve savunma dışı harcamalar için 704 milyar dolar içeriyor.

Ancak, rakamlar konusunda bazı tutarsızlıklar görünüyor.

Anlaşmanın şimdi Temsilciler Meclisi ve Senato'dan onay alması gerekiyor. Birkaç federal hizmetin askıya alınmasını önlemek için finansmanı kesinleştirmek için iki haftadan az bir süreleri var.

Demokratlar Hakeem Jeffries ve Chuck Schumer'ın (sırasıyla Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri ve Senato Çoğunluk Lideri) açıklamasına göre, anlaşılan savunma dışı harcama miktarı 772 milyar dolar.

Anlaşmanın duyurulmasının ardından Cumartesi günü yapılırken, Johnson, finansman miktarının "herkesi memnun etmeyecek" ve "birçokımızın istediğinden çok harcama kesmeyecek" olduğunu kabul etti.

Cumhuriyetçiler, genel hükümet harcamalarını dondurarak bazı bütçeleri kısmak istedi.

Pazar günkü anlaşma, demokratların talep ettiği yararlar ve sağlık harcamalarındaki kesintilere karşı daha fazla koruma içeriyor.

Cumhuriyetçi Kongre içindeki muhafazakar bir grup olan House Freedom Caucus, anlaşmayı "tam bir başarısızlık" olarak adlandırdı. Grubun eski başkanı Andy Biggs, "Üzgünüm demek ama Washington'daki harcama salgını her iki tarafın da suçlu olduğu bir durumu sürdürüyor" dedi.

Jeffries ve Schumer'ın açıklamasına göre, anlaşma, "Kongre'nin önümüzdeki haftalarda önemli finansman önceliklerini sürdürmek ve bir hükümet kapanmasını önlemek için harekete geçmesinin yolunu açıyor".

Bu arada Başkan Biden, bu durumun "gereksiz bir hükümet kapanmasını önlemenin ve önemli ulusal öncelikleri koruma konusunda bizi bir adım daha ileri taşıdığını" söyledi.

Milletvekilleri, tatil arasının ardından Pazartesi günü Washington'da müzakerelere devam etmeye ve 19 Ocak'a kadar olan süre zarfında ulaşım, konut ve enerji gibi programlar için finansmanı düzenlemeye kadar olan sürede anlaşmaya varmaya çalışacaklar.

İkinci bir yıllık finansman yükümlülüğü, 2 Şubat'ta savunma da dahil olmak üzere çeşitli sektörler için sona eriyor.

Harcama miktarı konusunda bir anlaşmaya varılması, hükümetin ekim ayında geçici olarak kapanmasını önlemek için bir anlaşma sağlamıştı ve bu anlaşma, Başkan Joe Biden'ın son dakika olarak imzaladığı bir yasaydı.

Hükümet kapanmaları genellikle her iki Kongre kanadının, her mali yılın başlangıcından önce onaylamaları gereken federal harcamaların yaklaşık %30'u konusunda anlaşamadığı zaman meydana gelir.

Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'nde zayıf bir çoğunluğa sahip olmaları ve Demokratların Senato'yu bir koltukla kontrol etmeleri nedeniyle herhangi bir finansman önlemi her iki partiden de destek almak zorunda.

Son haftalarda, sağcı isyancı Cumhuriyetçiler tarafından Temsilciler Meclisi'nde harcama tasarılarını geçirmeye yönelik tekrarlanan çabalar engellenmiştir.

Bu arada, Amerika'nın güney sınırındaki göç politikası üzerine Kongre'nin hala anlaşamadığı ayrı bir fatura üzerinde de anlaşma sağlanmamış durumda. Ekim ayındaki kısa vadeli anlaşma, bu, Demokratlar için önemli bir talepti, Kyiv'e yeni yardımı içermiyordu. Bazı Cumhuriyetçiler, herhangi bir ek fonlamanın Amerika'nın çıkarlarına zarar vereceğini savunuyor.

Kongre, geçen yıl Rusya'nın tam ölçekli saldırısının başlamasından bu yana Ukrayna'ya askeri, insani ve ekonomik yardımın üzerinde 100 milyar doların üzerinde onay verdi.

Ayrıca, 7 Ekim saldırılarının ardından Hamas'ı ortadan kaldırmaya çalışan İsrail'e daha fazla güvenlik yardımı sağlanması konusundaki müzakereler de devam ediyor.