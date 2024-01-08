Haber: Mert Osman Erman

Hasina, partisi Awami Ligi ve müttefikleri 300 parlamenter koltuğun 223'ünü kazandığında bir başka beş yıl daha görev yapacak.

Ana muhalefet Bangladeş Milliyetçi Partisi'nin (BNP) oylamayı boykot etmesinin ardından Hasina'nın partisi ve müttefiklerinin geri kalan koltukları da kazanması bekleniyor.

BNP, oylamanın sahte olduğunu iddia etti.

Pazar günü sonuçlar, BNP liderlerinin ve destekçilerinin kitlesel olarak gözaltına alınmasının ardından geldi.

Resmi rakamlar, seçmen katılımının yaklaşık%40 olduğunu gösterdi, ancak eleştirmenler bu sayıların bile şişirilmiş olabileceğini söylüyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, 2018'deki son seçimde seçmen katılımı%80'den fazlaydı.

Politika analisti Badiul Alam Majumder, seçim kurulunun seçmen katılımını şişirdiğini söyledi. "Farklı kaynaklardan ve medya raporlarından gördüğümüze göre, katılım (seçim kurulu tarafından sağlanan) gerçekle uyuşmuyor" dedi.

Bağımsızlar, neredeyse tamamı Awami Ligi üyelerinden oluşan 45 koltuk kazandı ve Jatiya Partisi 8 koltuk kazandı. Sonuçların resmi olarak pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

Bu, 1996'da ilk kez başbakan olan ve 2009'da yeniden seçilen Ms Hasina için toplamda beşinci dönemdir.

"Ülkede demokrasinin devam etmesini sağlamak için elimden geleni yapıyorum" dediğinde gazetecilere konuştu.

İnsan Hakları İzleme (HRW), muhalefet mitinginin 28 Ekim'de şiddetli bir şekilde sona ermesinin ardından yaklaşık 10.000 aktivistin gözaltına alındığını tahmin ediyor ve hükümeti "hükümetin hükümetin politik rakiplerini hapishanelerle doldurduğunu" suçluyor.

Awami Ligi bu suçlamaları reddetti.

Awami Ligi'nin bu zaferinin Bangladeş'te fiili tek parti yönetimine yol açabileceği endişeleri arttı.

Çok az kişi, özellikle muhalefet partileri ve sivil toplum grupları hükümetin meşruiyeti konusundaki soruları sormaya devam ederse, hükümetin baskısını gevşeteceğini bekliyor.

BNP, Awami Ligi'nin oy kullanmayı reddetmeleri üzerine seçimi boykot etti.

O zamana kadar "barışçıl ve şiddetsiz hareketimiz canlı bir şekilde devam edecek" dedi, BNP'nin vekaleten başkanı olan Tarique Rahman, 2008'den beri yaşadığı Londra'dan BBC'ye e-posta yoluyla yazdı.

Rahman, Ms Hasina'nın acı rakibi eski Başbakan Khaleda Zia'nın oğludur ve BNP'nin parti çalışanlarının oy öncesi ateşe karıştığı suçlamalarını reddetti.

Zia şu anda yolsuzluk suçlamalarıyla ev hapsindedir.

2018'de Rahman, Ms Hasina'nın 2004'teki bir kampanya mitinginde düzenlediği bir el bombası saldırısını yönlendirmekle suçlu bulundu ve müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ms Hasina bu olayda yaralandı ve en az 20 kişi öldü.

"Karşımdaki tüm suçlamalar temelsiz ve politik intikam kökenlidir" dedi.

BNP, insanlara oy kullanmamaları için çağrıda bulundu. Ancak Hasina'nın destekçileri, Bangladeş için çok ihtiyaç duyulan siyasi istikrarı sağladığına inanıyor.

"Bu siyasi istikrarı sağlayan demokratik süreci sürdürdük. Dünya, bunun için Şeyh Hasina'ya kredi vermelidir" diyor Hukuk Bakanı Anisul Huq.

Ms Hasina'nın son 15 yılda elde ettiği en büyük başarı, "Bangladeş halkının zihninde getirdiği güvendir. Kendine inanmaya başladılar" dedi.

Bangladeş, Ms Hasina'nın liderliğindeki son 15 yılda inanılır ekonomik başarı elde etti. Müslüman çoğunluklu ülke, bir zamanlar dünyanın en yoksul ülkelerinden biriydi, ancak 2009'dan bu yana Hasina'nın liderliğinde inanılır ekonomik başarı elde etti.

Bu, bölgedeki en hızlı büyüyen ekonomilerden biri haline geldi, hatta dev komşusu Hindistan'ı geçti. Kişi başına düşen geliri son on yılda üç katına çıktı ve Dünya Bankası, son 20 yılda 25 milyondan fazla kişinin yoksulluktan kurtarıld

ığını tahmin ediyor. Aynı zamanda dünyanın ikinci büyük giyim üreticisi oldu.

Ancak ekonomi, 2022'nin ortalarında pandemi ve küresel ekonomik yavaşlama nedeniyle çalkantıya girdi. Artan enflasyon ve daha önce alınan IMF kredisine ilişkin koşullar devreye girdiğinde, hükümet kamu tepkisiyle başa çıkmakta zorlanabilir.

Uluslararası baskı da devreye giriyor.

Eylül ayında Washington, ülkenin demokratik seçim sürecini zayıflatmakla suçlanan Bangladeşli yetkililere vize kısıtlamaları koymaya başladı.

BM ve diğer uluslararası kuruluşlar, insan hakları ihlalleri ve muhalefeti bastırma konusundaki endişelerini dile getirdi.

Ancak Hasina, Hindistan'ın kendisini desteklediği sürece Batı'dan gelen büyük yaptırım tehditlerine karşı koyabileceğinin farkında.

Gelişmiş ülkeler, Bangladeş'in giyim endüstrisine sağlanan tavizlerin geri çekilmesinin, çoğunluğu kadın olan milyonlarca işçiyi vuracağının farkında.

Ms Hasina, ülkenin başbakanı olarak ilk kez 1996'da oldu. 2009'da yeniden seçildi ve o zamandan beri görevde kaldı, bu da onu Bangladeş tarihindeki en uzun süre görev yapan lider yaptı.

Başbakanın görev süresi sona erdiğinde 81 yaşında olacak. Onun yerine kimin geçeceği, Bangladeş'teki birçok insanı, Awami Ligi'nin destekçilerini de içeren, büyük bir soru işareti. Bazı analistlere göre, "seçim sonucu açıktı, ancak gelecek belirsiz görünüyor".