ABD Kongresi'nden bugün şaşırtıcı bir iddia geldi. Tanımlanamayan uçan cisim olarak bilinen UFO araçları hakkında hükümetin yıllarca bilgi sakladığı iddia edildi.UFO’larla ilgili düzenlenen oturumda daha önce ABD ordusunda görev almış istihbarat yetkilileri tanık olarak dinlendi.

14 yıl istihbarat görevlisi olarak çalışan David Grusch, 4 yılı aşkın bir süre içerisinde yaklaşık 40 tanıkla yaptığı görüşmelerine işaret ederek, hükümette "tanımlanamayan ve insan kaynaklı olmayan araçların olduğunu" iddia etti.



Grusch, bu yılın başlarına kadar UAP'leri araştıran Pentagon görev gücünde temsilci olarak yer aldığını söyleyerek, hükümetin yıllardır tanımlanamayan olgular hakkında enkaz toplama programı yürüttüğünü ileri sürdü.

Pentagon'un Ocak 2023'te yayımladığı 2022 UAP Raporu'nda, çeşitli kurumların ve ABD ordusu birimlerinin rapora sağladığı katkılar sonucunda toplam 510 UFO vakasının sınıflandırıldığı belirtilmişti.

Uzmanından çarpıcı UFO yorumu

8 yıl Amerika merkezleri olmak üzere tüm dünya dışı uygarlıklarına ilişkin araştırmalar yapan Erhan Kolbaşı, ABD Kongresi’nden gelen itiraf üzerine açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Kolbaşı, “ Yıllardır anlatıyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz..

Psikolojik olarak, zihinsel olarak insanlık “dünya dışı” realitesine hazırlanmalı, buna göre eğitim programları düzenlenmeli, devletler bir kamu siyaseti belirlemeli” dedi





Daha önce UFO konusunda araştırmadan kaçınan mesleklerin olduğunu belirten Kolbaşı, “Şimdi bu işler ABD Kongresi’nde yeminli ifadelerle iyice ayyuka çıkınca, kafasını yıllardır kuma gömmüş gazeteciler, bilim insanları, siyasetçiler olan bitene şaşkın bir yüz ifadesiyle bakıyorlar..” ifadelerini kullandı.



“Hazır olun dedik.. Daha ne gördünüz ki!”



ABD Kongresi’ndeki oturumda basına açık anlatılanlar dev bir piramidin ucu olduğunu belirten Kolbaşı,”Peki ya gizli oturumda konuşulanlar! Senato alt-komitelerine teslim edilen belge ve görüntüler!Ya milyonlarca temas vakası!Yakında tarihi görüntüler de yayınlanacak emin olunuz.” dedi.



Kolbaşı açıklamasını “Basit oyuncaklarıyla ve kısır gündemiyle meşgul insanlığın ufkundan dev bir evrensel realite çoktan yükseldi.İşler çok değişecek.Psikolojinizi, bilincinizi, zihninizi hazır tutunuz” diyerek bitirdi.

HABER:DUHA SENA OSKAY