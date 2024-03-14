ABD Temsilciler Meclisi'nin, popüler TikTok video uygulamasını Çin'in sahibi olduğu ana şirket ByteDance'ten ayrılmaya veya yazılımın ABD sürümünü satmaya zorlayacak yasayı onaylaması bekleniyor

Temsilciler Meclisi Seçimi Komitesi başkanı Temsilci Mike Gallagher, iki partili Amerikalıları Yabancı Düşmanların Kontrollü Uygulamalarından Koruma Yasası'nın "TikTok'a, ByteDance'in mevcut mülkiyetini elden çıkarması da dahil olmak üzere yabancı düşman kontrolünü ortadan kaldırması ve ABD'de varlığını sürdürmesi için altı ay süre verdiğini" söyledi. ABD ile Çin Komünist Partisi Arasındaki Stratejik Rekabet ve komitenin en üst düzey Demokratı Temsilci Raja Krishnamoorthi.



“TikTok'un tek yapması gereken ÇKP kontrollü ByteDance'den ayrı olmak. Ancak TikTok kendisini bu ÇKP kontrolünden kurtarmamayı seçerse uygulama artık ABD uygulama mağazalarında sunulmayacaktır. Ancak TikTok'un kendisinden başka suçlayacak kimsesi yok” dedi milletvekilleri hazırladıkları bir açıklamada.



İşte mevzuat hakkında bildiklerimiz ve ABD Senatosunda bundan sonra neler olacağı.





TikTok mevzuat hakkında ne diyor?



TikTok Pazartesi günü yasayı “yasak” olarak nitelendirdi ve aleyhindeki iddiaları defalarca reddetti. Şirket, geçen hafta eski adıyla Twitter olan X'te yaptığı açıklamada, "mevzuatın önceden belirlenmiş bir sonucu var: TikTok'un ABD'de tamamen yasaklanması" dedi.



Temsilciler Meclisi Üyeleri yasayı nasıl değerlendiriyor?

Tasarı, sosyal medya uygulamasına erişimin kaybedilmesinden endişe duyan Amerikalılardan kongre ofislerine çok sayıda telefon gelmesine rağmen Temsilciler Meclisi Demokratlarından ve Cumhuriyetçilerden güçlü destek alıyor.



Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson geçen hafta gazetecilere şunları söyledi: "Bu, ekonomimizi ve güvenliğimizi aktif olarak baltalayan en büyük jeopolitik düşmanımız olan Çin'e karşı iki partili önemli bir önlemdir."





Peki ya Senato?



Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'in uygun komitelerde değerlendirileceğini söylediği tasarı, Demokratların kontrolündeki Senato'dan geçmek için çok daha zorlu bir süreçle karşı karşıya kalabilir.



Schumer yaptığı açıklamada, "Tasarı hakkındaki görüşlerini dinleyip en iyi yolu belirleyeceğim" dedi.

Senato Seçilmiş İstihbarat Komitesi başkanı Mark Warner da dahil olmak üzere bazı Senato Demokratları, mevzuatta bir sosyal medya uygulamasını seçmenin yasallığı konusunda şüphelerini dile getirdi. Kişisel verileri toplayan uygulamaları daha geniş anlamda hedef alan alternatif mevzuatı uygulamaya koydu.



Ancak Warner Pazar günü CBS News'e TikTok uygulamasının ciddi bir ulusal güvenlik endişesi olduğunu söyledi.



Warner, "Çin Komünist Partisinin bu algoritmayı kendi görüşlerini yansıtan bir haber haline getirecek şekilde değiştirebileceğini düşünmüyorsanız, o zaman tehdidin doğasını takdir ettiğinizi sanmıyorum" dedi.





2024'ün önde gelen başkan adayları tasarı hakkında ne düşünüyor?



Beyaz Saray, Biden kampanyasının yakın zamanda genç seçmenlere ulaşma çabası olarak TikTok'a katılmasına rağmen yasayı memnuniyetle karşıladığını söyledi.



Beyaz Saray basın sözcüsü Karine Jean-Pierre gazetecilere verdiği demeçte, tasarının "mülkiyetin bize zarar verebilecek kişilerin elinde olmadığını" garanti ettiğini söyledi.



Başlangıçta uygulamanın 2020'de yasaklanması çağrısında bulunan eski Başkan Donald Trump, TikTok'un artık mevcut olmaması durumunda Facebook'un daha da güçlendirileceğini savunarak şimdi rotayı değiştirdi.



“TikTok'ta pek çok iyi şey var ve pek çok kötü şey de var. Ancak hoşuma gitmeyen şey şu ki, TikTok olmadan Facebook'u büyüteceksiniz," diyen 2024 Cumhuriyetçi başkan adayı, bu hafta ABD kablolu yayın ağı CNBC'ye yaptığı bir telefon görüşmesinde şöyle konuştu:





Tasarı Meclis'ten geçtikten sonra ne olacak?



ABD vatandaşlarının ifade özgürlüğü haklarını kullanmalarının engellenmesine ilişkin anayasal kaygıların yanı sıra, tasarının yasal olarak uygulanması da zor olabilir ve ABD mahkemelerinde zorluklarla karşılaşılabilir.



Chin-Rothmann, "Çin ihracat kontrol yasaları, TikTok'un algoritmasının satışını potansiyel olarak engelleyebilir" dedi. "Genel olarak, elden çıkarma lojistik açıdan çok zor olacaktır. TikTok dünyanın en büyük şirketlerinden biridir. Dolayısıyla herhangi bir alıcının da çok büyük olması gerekir. TikTok'u satın alma konusunda stratejik çıkarları olması gerekir ve ardından birleşmenin ABD'de antitröst endişelerini artırmaması gerekir."







