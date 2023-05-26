ANKARA AA- NOAA'nın internet sitesindeki açıklamada, kasırga sezonunun 1 Haziran'dan 30 Kasım'a kadar sürdüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, "normale yakın" Atlantik kasırga sezonu ihtimalinin yüzde 40, "normalin altında" ya da "normalin üzerinde" geçme ihtimalinin ise yüzde 30 olduğu belirtildi.

Bu yıl 12 ile 17 arasında fırtına çıkabileceğine işaret edilen açıklamada, bunlardan 5 ila 9'unun saatteki hızının en az 74 kilometre, 1 ila 4'ünün ise en az 111 kilometre olmasının beklendiği bildirildi.

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, yaptığı açıklamada, Bakanlığı ve NOAA'nın kasırga modellemeye yönelik bilimsel ve teknolojik yatırımlarının daha doğru tahminlerde bulunulmasına imkan vereceğine, bunun da bu tür afetlerle mücadele için gerekli bilgiyi sağlayacağına işaret etti.

Bir kasırga sezonunda Atlantik'te 6’sı kasırga ve 3’ü büyük kasırga olmak üzere kayda değer ortalama 12 fırtına görülüyor.

Bununla birlikte bu sezon için öngörülen fırtınaların veya kasırgaların toprak kaymasına sebep olmayacağı belirtiliyor.