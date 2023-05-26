Kaymakcı'nın ev sahipliğindeki davete, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Gümrükçü, AB üyesi ülkelerin büyükelçileri başta olmak üzere yabancı misyon şefleri, AB kurumlarının temsilcileri ve gazeteciler katıldı.

Büyükelçi Kaymakcı, burada yaptığı konuşmada, Türk mutfağının, Anadolu'nun kültür ve gelenekleriyle, toplumsal miras ve hikayelerle şekillendiğini ve çok katmanlı, zengin bir kültürel miras sunduğunu söyledi.



Türkiye'nin verimli coğrafyasının ve iklim çeşitliliğinin, Türk mutfağının ortaya çıkmasındaki rolüne dikkati çeken Kaymakcı, tarih boyunca Anadolu topraklarında yaşayan kültürlerin de bu zenginliğe katkı sunduğunu hatırlattı.



Kaymakcı, Türk mutfağının, sıfır atık felsefesini temel aldığını belirterek, hem ekolojik hem de kültürel bağlamda sürdürülebilir bir mutfak olan bu mutfakta, gıdaların kabuğundan çekirdeğine her parçasının kullanıldığını, hiçbir şeyin israf edilmediğini vurguladı.



Türk kültüründe sofranın ve birlikte yemek yemenin önemli bir yere sahip olduğunu anımsatan Kaymakcı, etkinlik kapsamında 6 Şubat'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin vurduğu şehirlerden biri olan Hatay'ın mutfağından yöresel lezzetlerin hazırlandığını aktardı.



Kaymakcı, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, bu zor zamanlarda Türkiye'yle gösterdiği dayanışma için AB'ye teşekkür etti.



Hatay'ın gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edildiğini hatırlatan Kaymakcı, bu etkinlikte, medeniyetler beşiği olan bu ilin lezzetlerini tanıma fırsatı bulacaklarını kaydetti.



Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Bozay da davette bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, depremlerde Türk halkıyla dayanışma gösterenlerle bu kültürü paylaşmaktan mutlu olduğunu belirtti.



Türk şeflerinin Hatay yöresinden hazırladığı geleneksel lezzetlerin ikram edildiği etkinlikte, Türk mutfağı hakkında bilgiler paylaşıldı.