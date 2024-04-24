Nvidia'nın paylaştığı blog yazısında, müşterilerin yapay zeka bilgi işlem kaynaklarını daha verimli kullanmalarına yardımcı olmak amacıyla yazılım sağlayıcısı Run:ai'yi satın almak üzere anlaşma yapıldığı duyuruldu.

Üretken yapay zekayı, öneri sistemlerini, arama motorlarını ve diğer iş yüklerini yönetmek ve düzenlemenin karmaşık planlama gerektirdiğine işaret edilen yazıda, İsrailli şirket Run:ai'nin kurumsal müşterilerin şirket içinde, bulutta veya hibrit ortamlarda bilgi işlem altyapılarını yönetmelerine ve optimize etmelerine olanak tanıdığı kaydedildi.

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Yazıda, Run.ai ile imzalanan anlaşmanın finansmanına dair bilgiler paylaşılmamasına karşın, ABD medyasında çıkan haberlerde, satın almanın değerinin yaklaşık 700 milyon dolar olduğu belirtildi.

Kaynak: AA