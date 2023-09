New York

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafında düzenlenen etkinliğe Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sedat Önal, New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ve YTB Başkanı Abdullah Eren katıldı.

Clifton Memorial Park'taki festival alanında pek çok Türk şirketi ve STK stant açtı, katılımcılara Türk yemekleri ikram edildi.

Türkiye'den gelen sanatçıların seslendirdiği şarkılara eşlik eden katılımcılar Türk bayraklarını dalgalandırdı.

Türk diplomatların Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilmesine tepki amacıyla New York sokaklarında protesto yürüyüşü olarak başlayan, daha sonra Türk kültürünün tanıtımı için festival haline getirilen Türk günü yürüyüşleri her yıl başta New York ve New Jersey olmak üzere ülkenin çeşitli şehirlerinde düzenleniyor.

AA