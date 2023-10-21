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Ege Bölgesi'nde 179 bin ton pamuk üretimi bekleniyor

ABD 'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 110 azaldı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 14-20 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 artarak 502'e çıktı.

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