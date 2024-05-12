Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, öncelikle Anneler Günü'nü kutlayarak, "Bugün ligin son 4 maçı diyelim. Bunlardan bir tanesini oynadık, 3 maç kaldı, biri bizim için kupa finali. Bunların hepsini kazanıp bu şekilde bu sezonu kapatmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Taraftarlardan kendilerini bırakmamalarını isteyen Avcı, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki son Ankaragücü maçı ile birlikte cezaları bitmiş olacak. Önümüzdeki sezon bizim onlara çok ihtiyacımız olacak. Hep söylüyorum 12’nci adam. Biz yalnız kaldığımız zaman böyle ortamlarda oyunun konsantrasyonu çok zor oluyor. Ama bugün bir önceki haftalardan biraz daha dersler çıkartarak oyuna iyi başlamak istedik. Bence bir teknik adam olarak insanı mutlu eden durum şudur, bir ligin en fazla duran toptan gol yiyen takımına çalıştığımız daha oyunun başında ilk duran toptan golü bulmak. Arkasından 3’üncü bölgede yapacağımız baskı ile içeri yönlendirmedeki sonuçlandırmada golü bulmak, bu bizim için son derece sevindirici."

Avcı, bazen böyle maçlardaki ortamın konsantrasyon bozukluğuna neden olabileceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Oyuncuların sahanın içindeki performanslarında böyle durumlarda 2-0’ın da verdiği rahatlıkla beraber oyundan kopmalar inişlerin-çıkışların olduğu bir süreç vardı. Önümüzdeki hafta Başakşehir maçı var. Belki Avrupa kupalarını yüzde 99 garantiledik ama Trabzonspor her zaman bir fazlasını ister. Başakşehir maçına da üçüncü olabilmek için hazırlanacağız."

Bordo-mavili takımın 3 golünün asistini yapan Bosnalı oyuncu Edin Visca’ya övgüde bulunan tecrübeli teknik adam, "Bir parantez de Edin’e. 12 senedir harika bir profesyonel, bugün yine 3 asist yaptı. Hatta çıkarken de esprisini yaptım. Daha fazla yapma, diğer maçlara da kalsın diye. Onun için biraz da korumak amaçlı çıkarttık. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gelecek sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek İstanbulspor’a başarı dileyen Avcı, “İstanbulspor benim için şöyle. Hem 4 sene futbol oynadığım, 2 şampiyonluk yaşadığım, takım kaptanlığı yaptığım ve 99 senesi itibarıyla antrenörlük kapısını bana açan bir camiadır, çok elit ve büyük bir camiadır. Bir organizasyonları var sahanın içinde baktığımda 2 senedir. Bir alt ligde daha iyisini de yapacaklarını da düşünüyorum. Saygın bir kulüp tarihi ile beraber, okulu ile beraber. Önümüzdeki sene de başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Trezeguet'in tedavisinin sürdüğünü kaydeden Avcı, "Trezeguet, çok harıl harıl çalışıyor. Sağlık ekibi ile tedavi oluyor, fizyoterapist ile çalışıyor. 1-2 gün içinde durumu netlik kazanacak. Başakşehir mi Beşiktaş maçı mı ona bakacağız." diyerek sözlerini tamamladı.