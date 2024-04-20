Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, geçen hafta kendi evlerinde Sivasspor'a karşı özellikle ilk 45 dakikayı iyi oynadıklarını, girdikleri pozisyonlarda karşılığını alamadıklarını, ikinci yarıda ise dalgalı bir oyunla hak etmedikleri bir mağlubiyet aldıklarını anımsattı.

Bunun oyun içinde var olduğunu ve zaman zaman bunlarla karşılaşacaklarını ifade eden Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün buraya gelirken özellikle hem Kayserispor hem bizim adımıza kilit oyundaki çözüm noktaları, onların da elinde çok atlet oyuncular var, savunma arkası yaptıkları koşular. Özellikle bizler bu koşulara nasıl cevap vereceğiz, rakibin de bütün saha planında adam adama oynamasında iki tane şey çok değerliydi. Bir tanesi top ayağında olan oyuncumuzun topla mesafe kat etmesi. İki, diğer oyuncuların hareket halinde alan yaratmalarıydı. Bugün oyunun başından sonuna kadar özellikle bunu çok doğru uyguladık diye düşünüyorum. Sadece bazen 5-6 kere çok basit top kaybı yaptık. Pozisyon vermedik. Sonlarda yediğimiz gol başlangıcında aslında kenar önüne ve kenara oynasak belki de rakip kalede atak sonlandıracağız. Geri döndüğünde, bireysel olarak bu sene böyle maalesef goller yiyoruz. Yediğimiz bir gol var. Uğurcan bu ülkenin en değerli kalecilerinden. Bu takıma çok katkı sağlamış birisi. Zaman zaman eleştiri olabilir ama bugün bir asist yaptı, bir de yedirdi aslında böyle bakalım."

"Trabzonspor camiasının kenetlenme zamanı"

Avcı, oyunun başından sonuna kadar hak ettikleri, ciddi şekilde oyun üstünlükleri olan bir müsabaka oynadıklarını söyledi.

Geçen haftaki mağlubiyetten sonra böyle bir deplasmanda kazanmanın kendileri için son derece değerli olduğunu belirten Avcı, "Pepe'nin dönüşü, Enis'in oynayıp gol atması, Pepe'nin gol atması, ön tarafın takım savunmasına inanılmaz yardım etmesi, grup enerjisinin olduğu, üçüncülük ve kupayı kazanmak hedefimize gidebilmemiz için oyun son derece önemli. Bir önemli şey de kenetlenme. Trabzonspor camiasının kenetlenme zamanı. Bize destek verirlerse bu seneki ulaşılabilir hedeflerimize en iyi şekilde hareket edeceğimizi düşünüyorum. Kayserispor iyi bir takım, bundan sonraki süreçte onlara başarılar diliyorum." diye konuştu.

"Bu sağlıklı bir planlama değil"

Takvim hassasiyetine dikkati çeken Avcı, "Biliyorsunuz ocak ayında bütün takımlar 8-9 tane müsabaka oynadı. Hem ara transfer var, hem Afrika Kupası var, Türkiye Kupası çok yorucu ve yıpratıcı geçti. Sonrasında da geçen hafta itibarıyla milli takım arasıyla beraber devam eden süreçte 26 günde 2 maç oynadık. Bir futbol takımı açısından sağlıklı değil. Bundan sonraki süreçte herhalde mayısın 26'sına kadar haftada yine 3 maç oynayacağız. Bu sağlıklı bir planlama değil. Gelecek sene itibarıyla bunun daha iyi olmasını rica ediyorum. Daha dikkat edilmesini istiyorum." diye konuştu.

Taraftarın kendileri için çok değerli olduğunu kaydeden Avcı, olumlu destek verdiklerinde kendilerini yukarı çektiklerini sözlerine ekledi.