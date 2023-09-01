Beşiktaş bir sezon aranın ardından bir kez daha Avrupa sahnesinde. 6’da 6 yaparak gruplara adını yazdıran Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihinde sahasında mağlubiyet yaşamadı.

Dinamo Kiev karşısında maça hızlı başlayan siyah beyazlılar özellikle ilk yarım saat rakibe oyun vermedi. Şenol Güneş, ileri üçlü de Aboubakar, Muleka, Rashica üçlüsünü tercih etmişti. Her ne kadar bu üçlü ilk devre skorbordu değiştiremese de siyah beyazlı ekip ön de iyi baskı yapıp, geriye dönüşlerde dikkatli oynayarak rakibe hiç pozisyon vermedi.

Dinamo Kiev maçın 38’inci dakikasından ilk devre sonuna kadar olan kısımda biraz daha iyi oynasa da maçın geneline baktığımızda Beşiktaş sahanın hakimiydi. Avrupa kupalarının önemli temsilcilerinden Dinamo Kiev asla hafife alınmayacak bir takım. Zira daha önce birçok kez Türk takımlarını saf dışı bırakmayı başarmıştı.

İkinci devre başladığında ilk 15 dakika içinde golün gelmesi gerekiyor derken, Dakika 52’de Vincent Aboubakar rakibin 3 oyuncusunu çalımlayarak, ceza sahası içine girip, çaprazdan uzak köşeye vuruşunda topu çok şık bir şekilde ağlarla buluşturmayı başardı. Golü yoktan var etti adeta. Aboubakar bu sezon Avrupa kupalarında 6 maçta 5 gol atarak, Aboubakar yan yatar yine de atar dedirtti.

Parantez açalım; bu maç özelinde takımın savunması ve orta sahası olumluydu. Defansta Necip- Omar uyumu, orta sahada Gedson, Amir, Salih üçlüsü oldukça iyiydi. Fakat hücum hattında Aboubakar dışında etkili bir oyun göremedik. Kanatlarda Muleka ve Rashica’ın istenilen şutları atamadığını görüyoruz. Özellikle Muleka bire birde o kadar çok net pozisyon akaladı ki nasıl atamaz diyorsunuz? Bu pozisyonları gole çevirememek gerçekten daha zor.

Öte yandan ikinci devre oyuna giren Ante Rebic ve Chamberlain umut vadeden bir görüntü verdi.

Siyah beyazlılar Avrupa kupalarında ön elemelerdeki tüm maçlarını alarak adını gruplara yazdırmayı başardı. Fakat gruplara kalınması daha çok maç, daha derin bir kadro demek. Beşiktaş’ın bu sezon oynadığı tüm maçları izlediğimizde çok rahat pozisyon bulup, atak sonlandırmada yani final paslarında/şutlarında sıkıntı yaşadığını görüyoruz.

Bence bu sezon Beşiktaş’ın en önemli sorunu bu.