Kazalar her zaman olabilir. Özellikle de doğal merak ve coşkuları nedeniyle tehlikeye koşan küçük çocuklar için bu risk hep vardır. Çocukları ‘aklı başında’ davranan anne babalar bile birdenbire kendilerini beklenmedik ölümcül bir durumla karşı karşıya bulabilirler.

Bu bakımdan temel ilk yardım bilgilerine sahip olmanız çok önemlidir. Bilgi, size özgüven sağlar ve daha da önemlisi , acil bir durum ortaya çıktığında sakin ve kontrollü olmanıza yardım eder. İlk yardımı öğrenmenin en iyi yolu bir ilk yardım kursuna gitmenizdir. Her ülkede çeşitli ilk yardım kursları açan kuruluşlar vardır.