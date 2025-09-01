Serdal Adalı'nın seçilmeden önce yaptığı tespitlere rağmen geçen 8 ayda hiçbir çare bulamayıp daha da geriye giden bir takım oluşturmasını takdir etmek gerekir.

Zira daha kötüsünü yapabilecek başka kimse yok!

Beşiktaş'a daha ne kadar zarar verilir isimli çalışmanın içinde her gelen çıtayı daha da yükseltiyor.

Kasım ayında havlu atan takım için yönetimi eleştirenler göreve geldiklerinde rekor kırarak Ağustos'ta havlu atmayı başardılar!

Acele etmeyin başkan, daha çok zaman var!

Takımın ihtiyaçlarını aylardır bilmenize rağmen futbol aklı olarak etrafınıza aldıklarınızın yönlendirmelerini beklemeye devam edin!

Alanyaspor taraftarının oley çekmesini ve üç diye bağırmasını yutabiliyor musunuz?

Yönetimin zar zor Ole Hoca'yı gönderip Sergen Hoca'yı getirmesinin ardında inanmışlık değil sadece günü kurtarmak var!

Buna rağmen Sergen Hoca birşeyler yapmaya çalışacak ama başardıklarına ortak olmaya çalışmayacaksınız!

Sergen Hoca'nın dokunmasını bekliyordum ama bazı deve dişleri kimin geldiğinin farkında değil!

Sergen Yalçın gerekli hamleleri yapacaktır ama küpü yok ki istediği oyuncuyu oradan çıkarsın!

Beşiktaş'ın işi hem çok kolay hem de çok zor!

Zorlaştıran Serdal Adalı ve yönetimidir!

Yazık kere yazık!