Ankara

Spor Toto Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında oynanan karşılaşmada Adana Demirspor, MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 2-1 yendi.

İlk Yarı

6. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ceza sahasının sol çaprazından uzak köşeye yaptığı plase vuruşta, top az farkla auta gitti.

9. dakikada ceza sahasının solunda topla buluşan Hasan Ali Kaldırım, pasını altı pasın önündeki Beridze'ye çıkardı. Müsait durumdaki Beridze'nin şutunda, kaleci Vedat Karakuş topu son anda kornere çeldi.

31. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Gökhan İnler'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Belhanda, penaltı noktasının gerisinden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1.

38. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun topla kaleciyle karşı karşıya kalan Beridze, ceza sahasına girmeden kalecinin önde olduğunu görüp aşırtma vuruş yaptı ancak top yandan dışarı çıktı.

45. dakikada Nongoh soldan ceza sahasına girerek topu penaltı noktasının gerisindeki Belhanda'ya çıkardı. Belhanda'nın sert şutunda, kaleciyi de geçen topu çizgi üzerinden Arda Kızıldağ kafayla çıkarttı ve mutlak bir golü engelledi.

İlk yarı Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Öte yandan karşılaşmayı Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'in futbolcuları da izledi. Eryaman Stadı'na şampiyonluk kupasıyla gelen futbolcular, taraftarlardan alkış aldı.

İkinci Yarı

57. dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Rodrigues'in sağ kanattan ortasında kale sahasının içinde Emre Akbaba, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 0-2.

61. dakikada Chatzigiovanis çalımlarla ceza sahasına getirdiği topu penaltı noktasının önündeki Beridze'ye bıraktı. Beridze'nin müsait durumdaki şutunda kaleci Vedat Karakuş topu kurtardı. Kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırdı.

82. dakikada MKE Ankaragücü farkı 1'e indirdi. Konuk ekip savunmadan çıkarken topu kaybetti. Kitsiou kazandığı topu Milson'a verdi. Sağdan ceza sahasına giren Milson, ayak dışı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2.

Adana Demirspor, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

"Daha iyi yerlerde olmamız gerekiyor"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, gelecek sezon daha iyi bir takımla daha iyi pozisyonda olacaklarını söyledi.

Tolunay Kafkas, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Adana Demirspor'a 2-1 yenildikleri maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çok fazla pozisyona girdikleri bir maç oynadıklarını anlatan Kafkas, şöyle konuştu:

"Oldukça eksik takımla çıkmak zorunda kaldık. Kiralık oyuncular izin istedi, oynamak istemedikleri için çok tutmak istemedik. Genç oyunculara oyunun sonunda şans verdik. Zor bir lig geçti. Ben geldikten sonra kupada yarı finale geldik, geçen hafta da kümede kaldık. Gelecek yıl aynı şeyleri yaşamak istemiyoruz. Daha iyi yerlerde olmamız gerekiyor. Takım kurmak her geçen gün çok zorlaşıyor. Özellikle içinde bulunduğumuz ekonomik şartlar, kulübün gelirleri üst düzey takım yapmaya el vermiyor. Yine de bu camiaya yakışır bir takım yapmak istiyoruz."

Kiralık oyuncu transferine genel olarak karşı olduğunu aktaran Kakfas, bu sezon 38 farklı ismin forma giymesini ise "korkunç" olarak nitelendirdi.

Transferde istediği isimleri bildirdiği söyleyen Kafkas, "Hata payım yüzde 0 ya da 1 olacak şekilde oyuncular söylüyorum. Söylediğim oyuncular Türk statüsündeki futbolcular, Ümit Milli Takım seviyesinde. Tedirgin olup gelmek istemeyenler de var. Türkiye'de bildiğim oyuncular var. Yurt dışı oyuncu portföyüm iyi değil, bunu söyledim. Gelsin, gitsin diyemem. Bir kadro oluşturmak çok zordur. 1 milyon avro, 25 milyon lira ediyor. Kulübe giren belli, çıkan bedel belli." ifadelerini kullandı.

Transferde sorumluğu üzerine aldığını vurgulayan Kafkas, kiralık yabancı futbolculardan Ali Sow, Milson, Hanousek, Kitsiou'nun ve sözleşmesi biten Malcuit'in kalmasını istediğini dile getirdi.

Kafkas, yeni sezonu 3 Temmuz'da açacaklarını, kamp çalışmalarına da transferlerin yetişmesinin önemli olduğunu vurgulayarak sözlerini tamamladı.

"Devam etme fikrine sahip olduğumuzu söyleyebilirim"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, bu ay kulüple sözleşmesinin bittiğini ancak devam etme fikrine sahip olduğunu söyledi.

Montella, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendikleri maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İsminin Fenerbahçe'yle geçtiğinin ve Adana Demirspor'la devam edip etmeyeceğinin sorulması üzerine Montella, "Sözleşmem bu ay bitiyor. Hiç kimseyle görüşmedim. Umarım başkanımızla konuşuruz, devam etme fikrine sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Uzun yıllardır futbolun içindeyim. Spekülasyonlar bazen gerçek bazen sahte oluyor. Bunun farkındayım." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde hafta sonu Medipol Başakşehir'le oynayacağını da hatırlatan başarılı teknik adam, "Fenerbahçe ismi geçtiği için söylemek istiyorum, pazar günü Fenerbahçe'yi tutuyoruz. Çünkü Adana Demirspor olarak Avrupa kupalarına gitmek istiyoruz." diye konuştu.

Fenerbahçe, kupayı kazanması durumunda sezonu 4. sırada bitiren Adana Demirspor, gelecek sezon UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak.

AA