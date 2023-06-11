Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roketler Kilis'te sınır bölgesine düştü Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roketler Kilis'te sınır bölgesine düştü

ANKARA AA- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.