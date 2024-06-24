İlçede uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 17 Şubat'ta tutuklanan R.Ü. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, ihbar üzerine polis ekipleri tarafından Ova Mahallesi'nde bulunan bir eve düzenlenen operasyonda, sanığın ikametinin müştemilat kısmında cam kavanozda 559 uyuşturucu hap ve 431 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi.

Operasyonda ayrıca uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para, hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi bulunduğu bilgisi de iddianamede yer aldı.

İddianamede sanığın, kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve deşifre olmamak için kod adı kullandığı anlatılarak, R.Ü'nün "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılaması Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince yapılacak.