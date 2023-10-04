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E.E. ve otomobili detaylı incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

Adıyaman'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Sürücünün ehliyeti olmadığı için ekiplerden kaçtığı öğrenildi.

Yaklaşık 15 kilometre süren kovalamaca sonucu araçtaki sürücü E.E'yi gözaltına alan ekipler, otomobilde inceleme yaptı.

Turhan Cemal Beriker Bulvarı'na girerek kaçışını sürdüren şüphelinin, Ova Mahallesi'ne geçip ara sokaklarda izini kaybettirmeye çalışması sebebiyle çok sayıda ekip bölgeye yönlendirildi.

Sürücünün "dur" ikazlarına uymayıp otomobille Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'na doğru kaçmaya başlaması üzerine aracın plakası ve kaçış güzergahı telsiz anonslarıyla diğer ekiplere bildirildi.

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