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Belediye ekiplerinin yollardaki suyun tahliyesi için çalışmalara başladığı kentte yağış devam ediyor.

Yurdun doğu kesimindeki bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı

Yurdun doğu kesimindeki bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı

Yağışla birçok ev ve iş yerinde su baskını meydana geldi, ağaçlar devrildi.

Tarsus- Adana -Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda da trafikte aksama yaşandı.

Sağanak nedeniyle merkez Seyhan ilçesindeki Alparslan Türkeş, Türkmenbaşı ve Ali Bozdoğanoğlu bulvarları ile Kıyıboyu Caddesi'nde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Su birikintilerinin oluştuğu bazı cadde ve sokaklarda araçlar mahsur kaldı.

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