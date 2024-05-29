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Operasyonlarda 9 kilo 349 gram esrar, 6 bin 642 uyuşturucu etkili hap, 3 bin 33 gram sentetik uyuşturucu, 112 gram eroin, 22 kök Hint keneviri ele geçirildi, 58 zanlı yakalandı.

Traktör römorkunda Hint keneviri yetiştirildiğini belirleyen ekipler, bir ikamette de araç kumandası görünümlü hassas terazi buldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 20-26 Mayıs'ta kent genelinde düzenlediği operasyon lar kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve aracı aradı.

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