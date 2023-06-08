ANKARA AA- Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilen konser öncesinde ADOB Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan, son 5 yılda emekli olan sanatçılarına teşekkür belgesi takdim etti.

Kısa bir konuşma yapan Karahan, Cumhuriyet'in sanatçıları olarak Devlet Opera ve Balesi'ni bugünlere getirdiklerini anlattı.

Karahan, zamanında bu işi en güzel şekilde ifa etmiş çok değerli sanatçıları bir kez daha seyircilerin huzurunda onore ederek uğurlamak için teşekkür belgesi vermek istediklerini söyledi.

Belgelerin takdiminin ardından ADOB orkestrası, şef Tolga Atalay Ün yönetiminde soprano Funda Ateşoğlu ve Beste Şahin, mezzosoprano Ferda Yetişer, tenor Emrah Sözer ve bariton Uğur Atasoy'a eşlik etti.