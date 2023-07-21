Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Belediyesinin organizasyonuyla Motorsporları Merkezi'nde 30 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacak MXGP'nin 17. ayak yarışı için padok ve pist alanında hazırlıklar sürüyor.

Ekipler, padok alanında stant kuruyor, iş makineleriyle de yarış için pistin son bakımlarını yapıyor.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Afyonkarahisar'da 4 kategoride kıyasıya mücadelenin yaşanacağı MXGP'ye 150'ye yakın sporcunun katılacağını söyledi.

Son yıllarda MXGP'de şampiyonların Afyonkarahisar'daki yarışlarda belirlendiğini aktaran Akülke, şöyle konuştu:

"TMF'nin teknik ekibi ile Afyonkarahisar Belediyesi personeli yarışların yapılacağı pistte gece gündüz hummalı bir çalışma içinde. Uluslararası Motosiklet Federasyonun bize verdiği direktifler doğrultusunda MXGP'nin Türkiye etabını 2023 yılına yakışır hale getireceğiz. MXGP'nin bizim açımızdan çok daha önemli bir misyonu var. Çünkü, zaferin kazanıldığı topraklarda Cumhuriyet'imizin 100. yılını dünya şampiyonasıyla birlikte coşkulu şekilde kutlamak istiyoruz."

MXGP ile Türkiye MotoFest'in 5 gün süreceği anlatan Akülke, "Organizasyona 2018 yılında 5 bin izleyiciyle başlamıştık. Aslında Afyonkarahisar spor organizasyonları ve turizminde bir tarih yazıyor. 2022'deki 5'inci yılımızda 250 bin izleyiciyi yakaladık. Bu seneki 6. yılımızda 350 bin izleyici hedefimiz var. İnşallah, 3 Eylül'de bitecek organizasyonlarımıza 350 bin izleyici bekliyoruz. Büyük izleyici kitlesiyle Cumhuriyet'in 100. yılı ateşini Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde yakacağız." diye konuştu.

Zeybek: "350 bin izleyiciyle rekor kırmak istiyoruz"

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar Motorsporları Merkezi'ndeki hazırlıklar ile pistteki çalışmaların titizlikle sürdüğünü dile getirdi.

Organizasyonu 6. kez gerçekleştireceklerine değinen Zeybek, "Cumhuriyet'in 100. yılı olması dolayısıyla 350 bin izleyiciyle rekor kırmak istiyoruz. Motorsporları tutkunlarını Afyonkarahisar'daki MXGP ve Türkiye MotoFest'e bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AA