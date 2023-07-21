Trouw Nutrition uzmanları, kaliteli suyun, kanatlı hayvan sürülerinin performansını ve sağlığını etkileyen en önemli faktörlerin başında geldiği konusunda çiftlik sahiplerini uyarıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Nutreco'nun hayvan besleme markası Trouw Nutrition, kanatlı hayvanlarda su hijyeninin en az besleme kadar önemli olduğuna dikkati çekiyor. Su tüketiminin arttığı yaz aylarında kanatlılara yönelik su yönetiminin kritik önemde olduğunu belirten Trouw Nutrition Türkiye uzmanları, suların kimyasal ve mikrobiyolojik olarak düzenli aralıklarla analiz edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Uzmanların aktardığına göre, sağlıklı ve yeterli su tüketimi tüm canlılarda olduğu gibi kanatlı hayvanlarda da yaşamsal önem taşıyor. Öte yandan araştırmalar su tüketiminin büyüme hızı, yem dönüşümü, genel sağlık ve yumurta üretimi gibi konulardan sonra ele alındığını ortaya koyuyor.

Oysa kanatlı hayvanlar günlük yem tüketimlerinin ortalama 1,6-2 katı arasında su tüketiyor. Kanatlı hayvan sağlığı ve performansı için esansiyel (temel) bir gıda olan suyun yönetimi, biyogüvenlik, personel eğitimi, yönetimsel uygulamalar ve yem yönetimi gibi noktalarla beraber kritik önem taşıyor.

İster yumurtacı tavuk ister broyler olsun kanatlı hayvanlardan alınacak verimliliğin ana bileşenlerinden birinin de su olduğunu belirten uzmanlara göre, suyun görünüşte temiz olması yeterli olmuyor, hayvanların içme suyunun kimyasal ve mikrobiyolojik olarak düzenli aralıklarla kontrol edilmesi gerekiyor.

Uzmanlar örnek olarak, kümes hayvanlarının içme suyunda 50 ppm (milyonda 50 parça) sodyum ortalama seviye olarak kabul edilirken, 150 ppm kabul edilebilir maksimum seviye olarak değerlendiriliyor. Demir için 0,2 ppm ortalama, 0,3 ppm ise kabul edilebilir maksimum seviye kabul ediliyor. 1 ppm kadar az miktarda bulunan demir, Escherichia coli, Salmonella ve Pseudomonas gibi zararlı bakterilerin büyümesine neden olabiliyor. Sağlıklı suyun renksiz, kokusuz, berrak, zararlı mikroorganizma ve diğer kirleticilerden arındırılmış, kimyasal yapısı ile hayvanlar üzerinde olumsuz etkiler yaratmayacak kriterlerde olması gerekiyor.

- Hava sıcaklıkları arttıkça su tüketimi artıyor

Tüm canlılar gibi kanatlılar da sıcak havalarda yaşadıkları ısı stresini düşürebilmek için daha çok su tüketme eğilimi görüldüğü bilgisini paylaşan uzmanlar, bu artışın doğal ve sağlıklı olduğunun altını çizdi. Ayrıca kalitesiz suyun hayvanlarda su tüketimini düşürdüğünü ve bun da birçok sorunu beraberinde getirdiğini belirtiyorlar.

Uzmanlar, genel olarak kanatlıların yüksek pH'lı suyu içmeyi sevmediklerini, yüksek pH'lı suyun kanatlıların tanıyabileceği acı bir tada sahip olma eğiliminde olacağı ve bunun da tüketimi azaltabileceğine dikkati çekiyorlar. Su alımındaki bir azalma, yem alımında da bir azalma anlamına geliyor. Bu eğilimin hayvanların performansını düşürmenin ötesinde yaşamsal döngüye zarar verecek kadar önemli hale geldiği aktarılıyor.

- Kapalı suluk sistemlerine dikkat edilmeli

Uzmanlar, kanatlı üretim çiftliklerinde yataklık malzemesi, toz, tüy, yem, dışkı ve çöpten kaynaklanan kümes içi kontaminasyon riskini azaltmak için tamamen kapalı suluk sistemlerinin yaygınlaştığını ifade ediyor.

Birçok açıdan sağlıklı olan kapalı sistemlerin su kaynağını gözden ve akıldan çıkarma eğiliminde olduğunu belirten Trouw Nutrition Türkiye uzmanlarına göre, geleneksel suluk sistemlerinde oluşan görüntüler açık su kaynaklarının düzenli olarak temizlenmesinin bir hatırlatıcısı durumunda. Kapalı sistemlerde su dış etkenlerden minimum etkiliyor ve su kaynağı çok daha iyi korunuyor. Fakat düzenli temizlik ve analiz gereği ortadan kalkmıyor. Su kaynağı daha iyi korunuyor olsa da yavaş hareket eden suda gelişen bakteriler, mantar ve minerallerin suyun niteliğini değiştirme ihtimali çok yüksek.

AA