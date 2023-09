Haber: Damla Oya Erman

Bu bölüm, hem harika ışın kılıcı dövüşlerini hem de beklenmedik sürprizleri içeren çarpıcı bir performans sunarak, hikayenin şimdiye kadar oldukça düz bir yolculuk olduğu izlenimini biraz sarsmış gibi görünüyor.

Dave Filoni'nin yönetimindeki bu dizi, Star Wars hayranlarından olumlu tepkiler almış ve "Düşmüş Jedi"nin son sahnesinde Anakin Skywalker'ın büyük bir geri dönüşüne tanık olduktan sonra, hayranları bir hafta boyunca tırnaklarını kemirmiş ve birçok vahşi teoriyi tartışmıştır.

"Shadow Warrior" adlı bölümde (Clone Wars'un 4. sezonunun 4. bölümüne ve Akira Kurosawa'nın "Kagemusha" filmine bir gönderme), neredeyse zamanda geriye gider gibi görünerek Ahsoka Tano'nun Anakin Skywalker ile ilişkisini keşfetmeye başlıyoruz. Aynı zamanda Hera Syndulla ve Jacen, Chopper, Huyang ve ekibi, müttefiklerinin nereye gittiğini anlamaya çalışmaktadır. Bu bölüm, Star Wars hayranları için büyük bir anlam taşırken, aynı zamanda boş nostaljiye ve hayran hizmetine kaybolmayan dikkat çekici bir bölümdür.

Eğer bizim gibi Ahsoka'ya aşık olduysanız ve kavgacı kahramanımızı daha fazla görmek istiyorsanız, şu anda veya Ahsoka'dan önce izlemenizi şiddetle tavsiye ediyoruz.

Ahsoka 5. bölümü için spoiler uyarısı

Bu son bölümde, yıldız haritasının çözüldüğü yerde, Seatos'un yüzeyindeki bir sahnede başlıyoruz. Bazı pilotları kaybeden ve Morgan Elsbeth'in Eye of Sion'ı tarafından yapılan görünüşte imkansız bir hiperuzay atlamasını izleyen Hera, kayıp arkadaşlarını ve cevapları aramaktadır. Huyang da oradadır ve Ahsoka ile Sabine Wren'ın kaybını yarıda bırakmış gibi görünür, ancak kimse onları terk etmeye niyetli değildir.

Öte yandan, Hera ve ekibi, Ahsoka ve Sabine'yi bulma konusundaki aramalarında hiçbir yaşam belirtisi bulamamanın yanı sıra, Hera'nın rütbesine rağmen görevi yetkilendirilmemiş olduğu için kendilerini Coruscant'a geri götürmek üzere gelen Yeni Cumhuriyet kuvvetleriyle karşı karşıya kalmıştır. Neyse ki küçük Jacen, aşağıda tuhaf bir şey olduğunu hissettiği bir şeyler olduğunu fark ediyor.

Daha önceki bölümde bu çocuğun Güç ile güçlü olduğunu gördük ve burada hem mistik düzlemde gerçekleşen ışın kılıcı dövüşünü fark edebiliyor hem de annesine zihnini açması ve o da hissetmesi için rehberlik edebiliyor. Yine, Ahsoka'nın bölüm 3'ünde olduğu gibi, bu gösteri, Güç'ü demokratize etmeye ve herkesin erişebileceği bir mistik enerji hakkında Lucas'ın daha çok dini ve mekanik olmayan görüşlerini hatırlatmaya büyük bir vurgu yapıyor. Eğer yetenekli bir öğrenciyseniz doğuştan yetenekli olabilir ve tamamen kullanabilmek için eğitilebilirsiniz, ancak Güç tüm canlıları birbirine bağlar.

Ahsoka'nın anılar yolculuğu, Anakin tarafından patikadan atılan ve kendini Clone Wars'un tam ortasında genç bir versiyonu olarak bulan Ahsoka ile başlıyor. Daha spesifik olarak, Anakin ile birlikte ilk görevlerinden biri sırasında: Gösteriden önceki Clone Wars filmi olan Teth Muharebesi. Son birkaç ay boyunca çeşitli söylentiler dolaştı, ancak genç Ahsoka'nın rolü sonunda Disney'nin deneyimli oyuncusu Ariana Greenblatt (Avengers: Sonsuzluk Savaşı'ndaki çocuk Gamora, en iyi Marvel filmlerinden biri) tarafından canlandırıldı.

Bu sahnede kullanılan Volume'un (arka planlar için kullanılan LED ekran teknolojisi) sınırlarını hissedebiliriz, ancak diğer büyük Clone Wars savaşlarına (Ryloth kampanyası ve ünlü Mandalore Kuşatması) yapılan geçişler benzer bir şekilde sunulur: Eylemin çoğu Ahsoka ve Anakin etrafında gerçekleşir ve toz savaş alanını çevreler ve bulandırır. Lady Tano, gerçek olayları deneyimlemiyor ve bu geri dönüşler savaşlarla ilgili değil. Bunun yerine, uzun süren çatışma sırasında nasıl hissettiği ve unorthodox ustasından neler öğrendiği üzerine düşünüyor.

Bu bölümün ana dersi, Ahsoka'nın hayatta kalmak için savaşmaya devam etmesi gerektiğidir, istemese de. Galaksi ona ihtiyaç duyar ve o daha büyük bir mirasın parçasıdır. Onun ustası, savaş sırasında birçok yıl boyunca kötü bir Jedi olmamıştır, çünkü oğlu Luke Skywalker, onu yıllarca kötülük yapmaktan geri getirmek zorunda kalmıştır. Anakin'in Güç'ün karanlık tarafına düşmesinin nedeni, koruyucuları olması gereken barış ve adaletin bekçileri olmaları gereken savaşçılar haline gelmeleriyle ilgili değildir. Bu, Revenge of the Sith'te açıkça belirtilmiştir, Jedi Düzeni'nin kararı sürekli savaş tarafından bulanıklaştırılmıştır, ancak kimse savaşçılar yerine olmaları gereken barış ve adalet bekçileri oldukları için karanlığa bürünmemiştir.

Bu Clone Wars geri dönüşlerinden önce geçmeden önce, Captain Rex'in rolünün sınırlı olduğunu belirtmek gerekir. Ancak bu bölümde, yıllar boyunca Dee Bradley Baker'ın performansı kadar mükemmel olan Temuera Morrison'ı en sevdiğimiz klon olarak nihayet duymak güzeldi.

Mandalore Kuşatması sırasında, Ahsoka'nın ne hakkında yanıldığını anladığı bir noktada, Anakin'in karanlık tarafa düşmesini suçlayarak ve Darth Vader meselesini gündeme getirerek neden olduğu sonuçla yüzleşir. Bu doğrudan sonuca gitmek kolay olurdu, ancak Dave Filoni, nostalgia silahını kullanmak yerine burada her şeyin hatırlanmaya değer bir şekilde hızlı ama etkileyici olduğunu gösteriyor. Sonraki düellolar hızlıdır, ancak Rosario Dawson'ın Ahsoka'sını ve Mustafar'da yanmamış bir Darth Vader versiyonunu World Between Worlds içinde çarpışırken görmek bizim için unutulmazdır.

"Return of the Jedi" gibi, Vader'ı sadece acıma değil, sadece ham güç veya teknik değil, kompasyonla yendiğini görüyoruz. Ahsoka, Anakin'i affeder ve öğretilerini tamamen kucaklar, karanlığa dönüşme korkusu olmadan savaşmak zorundadır. Ahsoka, Anakin'in iyi olan her şeye sahiptir ve kötü olan hiçbir şeye sahip değildir, eğer rotasında kalırsa.

Bölümün ikinci yarısı, olayların anlatıldığı hız konusunda biraz tuhaf. İlk 25 dakika veya öyle, Star Wars televizyonunun kısa ama yoğun tarihindeki en yoğun anlar arasında yer alıyor gibi görünse de, geriye kalan 20 dakika birkaç anlatısal detayı gereksiz yere uzatıyor gibi görünüyor. Genel bir bakış açısıyla, Dave Filoni'nin canlı aksiyon Star Wars bölümleri zaman yapımı çizgi filmler gibi ekstra dakikalarla nefes almasına izin verme eğiliminde olduğunu görmekteyiz, ancak bu, yakında gelecek olan etkinlik filmi için daha büyük bir sorun haline gelebilir. Bu tuhaf olguyu daha da tuhaf kılan şey, bu fenomenin bir senaryo düzeyinde olmadığa dair izlenim vermemesidir. En azından biz böyle düşünüyoruz.

Carson Teva (çok sabırlı olan) ve Hera, Coruscant'a geri götürmek üzere gelen Yeni Cumhuriyet kuvvetlerini nasıl geciktireceklerini düşünmeye çalışırken, Ahsoka Güç'e güvenmeyi ve geriye kalan tek karta oynamayı tercih eder: Ezra Bridger'ın bilinmeyene doğru atlayışını yaptığı gibi. Daha önceki bölümler, Seatos'un purrgil adı verilen bir türün galaksi arası göç yolunun "atlayış noktası" olduğunu göstermişti, bu yüzden tam bir Pinokyo tarzında bir yolculuk yapmak işe yarayabilir. Umarız Lady Tano ve Huyang, Ezra ve Büyük Amiral Thrawn'ın yaptığı yerleşim yerine ulaşır.

Son sahne, tüm purrgil grubunun Seatos'tan ayrılıp hiperuzaya doğru atlamasının muhteşem bir hayranlık hissiyle dolu olduğunu gösteriyor. Bölüm sona erdiğinde, üç büyük soruyla baş başayız: Diğer tarafı ne bulacaklar? Yeni Cumhuriyet, bu garip olaya nasıl tepki verecek ve Hera'nın anlatacakları neler? Büyük Amiral Thrawn nihayet gelecek mi? Cevapları beklemek için sabırsızlanıyoruz!