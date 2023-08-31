Haber: Damla Oya Erman

Özellikle Ahsoka (Rosario Dawson) ve Sabine'in (Natasha Liu Bordizzo) etkileşimleri, özellikle Obi-Wan Kenobi tarafından Luke Skywalker'ın erken eğitimi ile yankılandı ve "Star Wars"un geçmişi ve geleceğinin Jedi düzeninin tam olarak içinden geçtiğini hatırlattı.

Bu bağlamda, en son bölüm (genel olarak sadece 37 dakika, bu ekonomiden biraz yarar sağlıyor) Ahsoka'nın uzaya girişini ve ışın kılıcı kullanarak saldıran uzay gemileriyle savaşını içeren büyüleyici bir gösteriyi sundu, güçlü yeteneklerini gösterdi.

"Uçma Zamanı" alt başlığı taşıyan üçüncü bölüm, "Rebels" ana karakterleri Thrawn ve Ezra Bridger'ı arayışıyla ilgili ana konuda önemli gelişmelere yol açtı, uzak galaksilere sıçrama potansiyeline sahip bir uzay halkasıyla karşılaştı, ayrıca o muhteşem uzay balinaları Purrgil'i tanıttı ve iki kayıp karakterin arayışıyla ilgili başka bir cezbedici ipucu sundu.

Hera (Mary Elizabeth Winstead) açısından, Yeni Cumhuriyet liderliğinin hala devam eden imparatorluk tehdidiyle yüzleşmek durumunda bırakıldı. Dizi, ayrıca "Rebels" final yapmadan önce geç Kanan Jarrus tarafından baba edinilen oğlunu tanıttı (animasyon dizisinde oldukça yetişkin bir an, ekranda zarifçe gerçekleştirilse de).

Disney, Salı günü "Ahsoka"nın prömiyerinin izlenme verilerini belirli bir adım olarak paylaştı, şirket önceden Disney+ başlıklarıyla yapmadığı bir şey. Sunulan metrik, 14 milyon izlenmeyi içeriyordu ve geleneksel izleyici reytinglerine göre çok fazla netlik sağlamıyordu, stüdyonun diziyi bir hit olarak algılanmasını çok istediğini göstermek dışında.

Sayılar ne olursa olsun, "Ahsoka" artık daha sağlam bir şekilde daha hızlı bir hızda daha büyük anlatısına doğru ilerliyor gibi hissediyor. Bunu sürdürmeye devam edin ve reytingler - nasıl ölçerseniz ölçün - kendiliğinden düzelecektir.