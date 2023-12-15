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Haliyle toplumun cahiliye algısına ve şirk tehdidine muhatablığı artar oldu.

Cahilin ibadeti artınca, hoca ve alimlerinde hakkı ketmetmesi arttı.

Müminlerin ve resullerin yolundan yüz çevirince sapmaları mukadder oldu.

Allah'tan korkmadıkları için, insanlardan korkuları onları vehn hastalığına düşürdü.

Allah'ın yolunda olan mücahitlere dil uzattılar.

Allah'ın azabına umarsız kalırken, kefenleri koruma zırhı ile pazara dönüştürdüler.

Vücudu ağrıyanlar Kuran'a şifa olarak yaklaşıp üfleme seanslarına girerken, kalplerini hasta edenlere minnet duydular.

Büyüklerine itaat ederlerken, Allah'a itaatten yüz çevirdiler.

Resulullah'ın ayak izlerini takip etmeyenler, ayak izi resmi ile duvarlarını süslediler.

Hocalarının sözlerini ve kitaplarını duvarlara asıp en yüksekte tutarlarken, Allah'ın kelamına karşı umarsız kaldılar.

At nalını ve nazar boncuklarını yüksek yerlere asıp ihtiram edenler, zalimlerin sırtlarına binmesine rıza gösterdiler.

Karga öterse ölüm haberi veriyor hurafesine inananlar, ölüm kusan bomba ve siren seslerine sağır kesildiler.

Geceleyin tırnak kesmenin günah olduğuna inananlar, gündüz adam kesmeyi alkışlar ile izlediler.

Kimse aklamasın kendini!

Ve işin tuhafı hepsinde hepimizin payı var!

Neresinden tutsam elimde kalacak bir sistem ve binlerce sitem birikir içimde...

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