Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı 4-0 yenerek Konferans Ligi'nde grubu lider tamamladı ve son 16 turuna yükseldi.

Fenerbahçe'nin Spartak Trnava karşısında elde ettiği 4-0'lık zafer, adeta futbolun şiirsel bir anlatımına dönüştü. Maç, sadece skorla değil, oyuncuların performansları ve oyun dinamikleriyle de dikkat çekiciydi. Grubu lider bitirme hikayesi ise oldukça etkili.

İrfan Can Eğribayat'ı 11'de görünce onu çok iyi analiz ederim umuduyla izlediğim maçta kaledeki performansı, adeta sahanın en yalnız adamı olmasına rağmen parmak ısırtan bir güvenle doluydu.

Takımın genel performansında ise Ferdi Kadıoğlu'nun parıldayan yıldızı öne çıkıyor. Oyunu hem yönlendiren hem de golle buluşturan Kadıoğlu, adeta Fenerbahçe'nin efsanesi olarak sahadaydı. Gol nasıl atılır ve attırılır dersi verdi. Oyunun her alanında etkili olabilen bir oyuncu olmanın ötesinde, sahadaki futbol zekası muazzam.

Hakemi de yakın takibe almıştım ki Türk olmayan hakemle birlikte adaletin daha eşit dağıldığı düşündüğüm bir maç yaşandı. Tadic'in ilginç penaltı kullanım şekli ise izleyenleri strese soksa da, maçın genelinde herkesin başarılı performans sergilediği söylenebilir. Yine de Tadic bu penaltı şeklini değiştirse herkes derin bir oh çekecek.

Dzeko'nun Avrupa ve ligdeki gol krallığı (penaltı kullanmadan), Tadic'in uyum performansı, takımın gücünü simgeliyor. Ancak zaman zaman beklentilere cevap veremeyen anlar yaşanması, üzerinde düşünülmeye değer bir nokta olarak duruyor. Bu, takımın önemli oyuncularının her an zirvede olamayabileceği gerçeğini düşündürtüyor.

Fenerbahçe'nin toplamda 74 gol attığı bu sezonda Süper Lig'deki mücadelelerinde de aynı başarıyı sürdürebilmeleri dileriz.