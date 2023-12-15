Türkiye’nin ilk astronotu Albay Alper Gezeravcı'nın 9 Ocak 2024'te Florida'daki Uzay İstasyonundan yolculuğunun başlaması planlanıyor. Yaklaşık 14 gün sürmesi beklenen uçuş, Axiom Space tarafından gerçekleştirilecek.

NASA, Axiom Space ve SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) üçüncü özel astronot görevi olan Axiom Mission 3'ün (Ax-3) önümüzdeki yılın Ocak ayında fırlatılmasını hedefliyor.

Dört kişilik mürettebat, özel görevi yönetecek eski NASA astronotu López-Alegría, pilot olarak görev yapacak İtalyan Walter Villadei ve iki görev uzmanı Türkiye'den Alper Gezeravci ve Avrupa Uzay Ajansı projesi astronotu İsveç'ten Marcus Wandt'tan oluşuyor.

Görev, NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden SpaceX Falcon 9 roketi ve Dragon uzay aracıyla fırlatılacak.

NASA'ya göre, ISS'de yaklaşık 14 gün sürecek olan görev sırasında mürettebat, dünya çapındaki kuruluşlarla işbirliği içinde mikro yerçekimi için geliştirilen 30'dan fazla araştırma deneyini tamamlayacak.

Alper Gezeravcı kimdir?

Aralık 1979'da Silifke'de doğan Gezeravcı, İstanbul Hava Harp Okulu'nda Elektronik Mühendisliği alanında lisans eğitimini tamamladı. Ayrıca Wright-Patterson Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptı.



Türk Hava Kuvvetleri'nde savaş pilotu olarak görev yapan Gezeravcı, aralarında T-41, SF-260, T-37, T-38, F-5, KC-135 ve F-16'nın da bulunduğu birçok uçakta 15 yıllık uçuş tecrübesine sahip. Ayrıca Türk Hava Yolları'nda yedi yıl kaptanlık yaptı. Gezeravcı ayrıca uçuş lideri, uçuş emniyet görevlisi ve ticari havayollarında kaptan olarak görev yaptı.



Gezeravcı, son olarak Standardizasyon Filosu Akademik Kanat Komutanı olarak Adana'daki 10'uncu Üs Komuta Birimi'ne atandı. Filonun standardizasyonu ve değerlendirilmesi, tüm eğitim dokümanlarının Hava Kuvvetleri standartlarına göre düzenlenmesi, tüm F-16 ve KC-135R pilotlarının kontrol sürüşleri öncesinde sınavlarının yapılması ve filo dokümantasyon standartlarının denetlenmesinden sorumluydu.



Bir spor tutkunu olan Gezeravcı, tüplü dalış, yelkencilik, kampçılık ve rafting yapmaktan keyif alıyor ve dağ yürüyüşü ve binicilik konusunda geniş deneyime sahip. Askeri eğitimi sayesinde birçok hayatta kalma eğitimi kursuna ve askeri konuşlandırmaya katılmıştır.



Gezeravcı, uzaya giden ilk Türk astronotu olarak tarihi Axiom Mission 3'ün (Ax-3) bir parçası olma fırsatından dolayı onur ve heyecan duyuyor. Gezeravcı, Ax-3'te görev uzmanı olarak görev yapacak.