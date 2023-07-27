Ankara

Seul İletişim Müşavirliğinden edinilen bilgiye göre Tarıkdaroğlu, Kore Savaşı'nın ateşkes anlaşmasının 70'inci yıl dönümü vesilesiyle Güney Kore'de düzenlenen törene katıldı.

Güney Kore’nin Busan şehrindeki Birleşmiş Milletler Anıt Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma törenine, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel, Yeni Zelanda Genel Valisi Cindy Kiro ve savaşa asker gönderen 22 ülkeden üst düzey yetkililer katıldı.

Törende, hayatını kaybeden askerler için çelenk bırakıldı ve saygı duruşunda bulunuldu.

Tarıkdaroğlu ayrıca Güney Kore Vatanseverler ve Gazi İşleri Bakanlığının düzenlediği "Özgürlüğün Değeri için Dayanışma" temalı Gazi İşleri Bakanlar Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Güney Kore Vatanseverler ve Gazi İşleri Bakanı Park Min-Shik ile ikili görüşme gerçekleştiren Tarıkdaroğlu, Park ile Kore gazileri ve Türkiye'nin Kore şehitleri hakkında bilgi paylaşımı yapmak ve eş güdüm sağlamak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde Kore şehitleri ve gazileri için birim kurulması konusunda mutabık kaldı.

Tarıkdaroğlu, BM Anıt Mezarlığı içerisinde yer alan Busan Türk Şehitliği’ne ziyarette bulundu.

Kore Savaşı'nda şehit düşen Türk askeri Satı Çetin’in Bartın’da yaşayan oğlu Yusuf Çetin ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Tarıkdaroğlu, Çetin ile görüşmesinde, şunları kaydetti:

"Bugün Kore’deyiz. Burada Kore’de şehit düşen askerlerimizin makamlarını az önce ziyaret ettik. Şehitlerimizi, kıymetli atanızı andık, dualar ettik. Bu vesileyle sizleri de arayıp halinizi, hatırınızı sormak istedik. Babanız dünyanın bu ucunda yardıma ihtiyacı olan bir millete yardım elini uzatarak çok büyük bir fedakarlıkta bulundu. Toprağından ayrı, ailesinden ayrı şehit düştü. Bu anlamda sizlere, şehidimize çok büyük bir minnet borcumuz var. Hakkınızı asla ödeyemeyiz. Onun gösterdiği kahramanlığı bugün Kore halkı da büyük bir saygı ve vefayla anmakta, her fırsatta minnet ve şükran duygularını dile getirmekteler. Bu vesileyle Kore halkının selamlarını da iletmek isterim."

AA