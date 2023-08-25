ANTALYA AA- Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kazakistan ve Orta Asya'nın önemli hava yolu şirketlerinden biri olan Air Astana, Almatı ve Astana merkezlerinden yurt içi ve yurt dışı uçuşlarını sürdürüyor.

Skytrax ödüllü hava yolu şirketi Air Astana, eylül ve ekim aylarında yeni destinasyonlara uçuş gerçekleştirecek.

Şirket, eylülde Tel Aviv ve Almatı arasında ekimde, Almatı'dan Suudi Arabistan'ın Cidde kentine uçuşlara başlayacak.

Kurulduğu yıldan bu yana 65 milyondan fazla yolcu taşıdı

İstanbul, Antalya, Bodrum ve Ankara'ya da uçuşlar düzenleyen şirket, 2022 yılında Türkiye'ye 798 bin 630 yolcu taşıdı.

Air Astana Grubu, 2002 yılında kurulan bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Air Astana ile 2019 yılında kurulan FlyArystan şirketiyle toplam 44 uçak filosuna sahip. 6 binden fazla çalışanı bulunan Air Astana, kurulduğu yıldan bu yana 648 bin 558 sefer gerçekleştirdi ve 65 milyondan fazla yolcuyu taşıdı.

Geçen yıl bir yıl öncekine göre yüzde 11 artışla 7 milyon 400 bin yolcu taşıyan şirket, bu yıl sonuna kadar 8 milyon 400 bin yolcuyu güvenle taşımayı hedefliyor.

Air Astana 2023 yılında on birinci kez "Orta Asya ve BDT'nin En İyi Havayolu" dalında Skytrax ödülünü kazandı.