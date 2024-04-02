AK Parti, Tillo'da belediye başkanlığı seçiminde yüzde 76,81'lik, CHP ise Urla'da yüzde 70,52'lik oy oranına ulaştı.

Kayseri Özvatan MHP'nin, Diyarbakır Lice DEM Parti'nin, Konya Yalıhüyük Yeniden Refah Partisinin, Isparta Gelendost İYİ Partinin, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketi Sivas Şarkışla ise BBP'nin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanlığını en yüksek oy oranıyla kazandığı ilçeler oldu.

Üçten fazla ilçe belediye başkanlığı kazanan partiler ile bağımsız adayların en yüksek oy oranına ulaştığı ilçeler şöyle:

Parti adı Adı-Soyadı İl/İlçe Oy sayısı Oy oranı AK Parti İdham Aydın Siirt/Tillo 861 %76,81 AK Parti Hüseyin Sinan Acar Yalova/Termal 1.359 %75,71 AK Parti Yusuf Yalçuva Ordu/Kumru 12.924 %73,88 CHP Selçuk Balkan İzmir/Urla 32.261 %70,52 CHP Mesut Kösedağı İstanbul/Kadıköy 212.961 %68,78 CHP Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu İstanbul/Bakırköy 88.572 %67,72 MHP Halit Demir Kayseri/Özvatan 1.997 %70,14 MHP Yaşar İbaş Giresun/Yağlıdere 2.899 %66,69 MHP Mehmet Eroğlu Nevşehir/Acıgöl 2.434 %66,27 DEM Parti Dilek Diyar Özer Diyarbakır/Lice 11.169 %86,08 DEM Parti Şadiye Kırmızıgül Hakkari/Yüksekova 28.352 %78,75 DEM Parti Gülbin Şahin Dağhan Mardin/Nusaybin 36.934 %75,38 Yeniden Refah Partisi Mehmet Ali Yılmaz Konya/Yalıhüyük 779 %59,51 Yeniden Refah Partisi Sezai Çelikten Sivas/Gemerek 3.854 %58,91 Yeniden Refah Partisi Muhammet Septioğlu Elazığ/Palu 3.077 %58,78 İYİ Parti Mustafa Özmen Isparta/Gelendost 1.902 %56,98 İYİ Parti Atilla Öztürk Çanakkale/Lapseki 5.721 %56,66 İYİ Parti Osman Koç Kayseri/Tomarza 7.491 %54,61 BBP Kasım Gültekin Sivas/Şarkışla 6.687 %55,47 BBP Fatih Kök Erzincan/Refahiye 1.252 %54,06 BBP Mehmet Vardar Konya/Halkapınar 1.528 %52,84 Bağımsız Sadık Sefer Konya/Hüyük 5.403 %53,13 Bağımsız Adem Ceylan Ankara/Çamlıdere 4.846 %49,56 Bağımsız Hüseyin Dündar Samsun/Çarşamba 35.440 %42,96

En düşük oy oranıyla kazanılan ilçe belediyesi Bahçesaray

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde en düşük oy oranıyla kazanılan ilçe belediyesi ise Van'ın Bahçesaray ilçesi oldu. DEM Parti adayı, Bahçesaray'da yüzde 21,33'lük oy oranıyla belediye başkanı seçildi.

En düşük oy oranıyla kazanılan 3 ilçe belediyesi şöyle:

Parti adı Adı-Soyadı İl/İlçe Oy sayısı Oy oranı AK Parti Şehmus Karamehmetoğlu Diyarbakır/Çermik 6.075 %25,66 Bağımsız Mahmut Dal Adana/Saimbeyli 2.071 %23,72 DEM Parti Ayvaz Hazir Van/Bahçesaray 1.166 %21,33