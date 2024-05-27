AK Parti Edirne İl Başkanlığı İnsan Hakları Birim Başkanı Murat Nalça, il binasında yaptığı açıklamada, demokrasiye ilk hançerin 27 Mayıs 1960 askeri darbesi ile saplandığını söyledi.

Cuntacı zihniyetin yönetime el koyarak yöneticileri tutuklayıp, masum insanları idam ettiğini belirten Nalça, "İdam edilenler milletin vekilleri değil bilakis demokrasi ve milli iradeye olan inançlarıyla Türk milleti olmuştur." dedi.

Kırklareli

AK Parti Kırklareli Kadın Kolları İnsan Hakları Birim Başkanı Meryem Darcanlı da İl Başkanlığında düzenlenen basın açıklamasında, 27 Mayıs'ın Cumhuriyet döneminde gerçekleşen ilk darbe olduğunu anlattı.

27 Mayıs darbesinin milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olduğunu ifade eden Darcanlı, vicdanlara, hukuka, tarihe ve insanlığa silinmez bir leke bırakıldığını vurguladı.

Üzerinden yarım asırdan fazla geçmesine rağmen benzer bir senaryonun da 15 Temmuz'da sahnelenmeye çalışıldığına işaret eden Darcanlı "Ancak milletimiz vakur duruşuyla, millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarını 15 Temmuz'da son kez bozmuş, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 15 Temmuz’da demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir." diye konuştu.

Tekirdağ

AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş de il başkanlığındaki açıklamasında, 27 Mayıs darbesinin tarihe ve insanlığa kara bir leke bıraktığını belirterek, "Dönemin tek partili yönetimiyle girdikleri seçimde rekor oyla iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşları kısa sürede gerçekleştirdikleri projelerle Türkiye'ye çağ atlatmışlardır. Devlet ve vatandaşın kuvvetli bağından rahatsız olanlar, çeşitli yalan ve iftiralarla 1960 yılında askerin namlusunu Çankaya Köşkü'ne dönmesini sağlamışlardır." değerlendirmesinde bulundu.

Gümüş, millet iradesinin 15 Temmuz'da da darbe zihniyetine gereken cevabı verdiğini, ülkede darbe dönemlerinin kapandığını söyledi.