Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Diyarbakır ve Mardin'de çıkan yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

İsrail'in 7 Ekim'nden bu yana Gazze'de Müslümanlara yönelik soykırımının devam ettiğini belirten Açıkkapı, dünyanın soykırımı izlemekle yetindiğini söyledi. Açıkkapı, Gazze'deki mezalimin bir an önce durmasını istedi.

A Milli Futbol Takımının 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Gürcistan'ı yendiğini, Portekiz'e ise yenildiğini anımsatan Açıkkapı, sporda galibiyet kadar mağlubiyetlerin de bulunduğunu kaydetti. Çekya karşısında A Milli Futbol Takımı'nın turu atlayacak skor alacağına inandığını dile getiren Açıkkapı, eski HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun Türkiye-Portekiz maçı sonrası sosyal medaya hesabından Portekiz'i kutlamasına tepki gösterdi.

Açıkkkapı, şöyle konuştu:

"Maalesef bu ülkede yaşayan, bu ülkenin havasını soluyan, suyunu içen, ekmeğini yiyen, devletinden maaşını alan bir kısım milletvekillerinin, Portekiz yenilgisi sonrasında telaşla Portekiz bayrağı aramasını ve X'te Portekiz'i kutlamasını kınıyoruz. Bu, bu topraklarda yaşayan hiç kimsenin yapabileceği, rıza gösterebileceği bir durum değildir. Ferhat Encu'nun akıl dışı, bu topraklarda nifakı, husumeti artırmaya yönelik bu tavrını şiddetle kınıyorum. Bu topraklarda yaşayıp, bu toprakların havasını soluyan, bu devletin maaşını alan hiç kimsenin bunu yapmaya hakkı ve haddi yoktur."