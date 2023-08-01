Haber: Beyza Betül Cihan

Akciğer kanseri vakalarının yüzde 80’inden fazlasının nedeni sigaradır. Sigara içmek, akciğerlerdeki hücrelerin DNA'sında değişikliklere neden olur ve kanser hücrelerinin oluşumuna yol açar. Sigara dumanında bulunan zararlı kimyasalların solunması, akciğerlerde tümörlerin oluşmasına ve kanser gelişimine zemin hazırlar.

Sigara içenlerde akciğer kanseri riski sigara içmeyenlere göre çok daha yüksektir. Ayrıca, pasif içicilik de akciğer kanseri riskini artırabilir. Pasif içicilik, sigara dumanına maruz kalan ancak sigara içmeyen kişileri kapsar.

Akciğer kanseri gibi önemli bir sağlık sorununun büyük ölçüde sigaradan kaynaklandığı bilinci, toplumda sigara kullanımının azaltılması ve sigarayı bırakma teşvik edici çalışmaların önemini vurgulamaktadır. Sağlık otoriteleri ve kamu kurumları, sigaranın zararları konusunda farkındalığı artırmak, sigara içmeyi önlemek ve sigara bırakma desteği sağlamak için çeşitli kampanyalar yürütmektedir. Bu tür çabalarla, akciğer kanseri vakalarının önemli bir kısmının önlenebilmesi hedeflenmektedir