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3. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Eduardo'nun pasında topa gelişine vuran Hwang'ın şutunda top ağlarla buluştu, durum 1-0 oldu.

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Corendon Alanyaspor ile Bitexen Antalyaspor Alanya Oba Stadı'nda karşılaştı.

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