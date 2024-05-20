Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

İran devlet televizyonu, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın helikopter kazasında hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

FlightRadar24 uygulamasına göre 200 bini aşkın kişi Akıncı İHA'nın İran semalarındaki dairesel hareketlerini takip etmişti.

Akıncı İHA'nın uçuşu başından itibaren dünya genelinde büyük ilgi toplamıştı.

Arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildirmiş, İran, Türkiye'den havadan arama çalışması yapmak için insansız hava aracı (İHA) talep etmişti.

İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Reisi, dün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.

Akıncı İHA, Reisi'yi aradığı uçuşta en çok takip edilen hava aracı konumunda

Akıncı İHA, Reisi'yi aradığı uçuşta en çok takip edilen hava aracı konumunda

Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve bazı yetkilileri taşıyan helikopterin düşmesinin ardından arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği değerlendirilen ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaşmıştı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.