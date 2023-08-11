İSTANBUL AA- Müzik tarihinin farklı yönlerini paylaşmak ve atölyelerle sektörel deneyimler sunmak amacıyla tasarlanan platformda bulunan stüdyo, kayıt ekipmanlarının ulaşılabilirliğini artırmak ve kaliteli kayıt üretimini desteklemek için hayata geçirildi.

AKM Genel Sanat Yönetmeni Remzi Buharalı, yaptığı açıklamada, stüdyonun müzisyenlerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek kapasitede ve donanımda olduğunu söyledi.

Amatör ve profesyonel müzisyenlerin stüdyoyu kullanabileceğini aktaran Buharalı, "Müzisyenler eserlerini kayıt altına almak ve ölümsüzleştirmek adına burayı kullanıyor. AKM'miz içerisindeki müzik kayıt stüdyomuz tüm donanımı ve tesisatıyla piyasada var olan müzik kayıt stüdyolarından farksız. Özellikle de şunun altını çizmek isterim ki biraz da piyasa koşullarına göre uygun fiyatlarda kiralanarak burada müzisyenler kayıtlarını yapabiliyor." dedi.

"Atatürk Kültür Merkezi genç ve amatör müzisyenlere katkı sağlıyor"

Buharalı, stüdyonun teknik personelinin de alanında uzman isimler olduğuna vurgu yaparak, profesyonel anlamda kayıt yapma arzusundaki müzisyenlerle uyum içinde çalışacak kişilerin görev yaptığını dile getirdi.

Stüdyoda kaliteli bir müzik kaydının yapılmasını sağlayan tüm bileşenlerin yer aldığının altını çizen Buharalı, şu bilgileri verdi:

"Müzisyenler veya ilgililer, Atatürk Kültür Merkezimizin web sayfası üzerinden rezervasyonlarını oluşturuyor. İlgili arkadaşlarımız o rezervasyon oluşmasında kendilerine yardımcı oluyor. Belli çalışma saatleri içerisinde, müzisyenler ve müzik kayıt stüdyosu bu çalışma buluşmasına olanak sağlıyor. Burada yapılan çalışmalar, değerli çalışanlarımız iş birliğiyle bir kayıt altına alınıyor. Biz de bir arşivini kendimizde tutuyoruz. Olası yaşanacak bir kayıp, eksiklik veya ihtiyaç sonucunda yine o ihtiyacın yerine getirilmesinde fayda sağlamak amacıyla bunlar arşivde tutuluyor."

Remzi Buharalı, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının da kurumsal olarak ihtiyaç duydukları bir kayıt söz konusu olduğunda stüdyoyu kullanabildiğini, Devlet Tiyatroları oyunlarında kullanılan seslendirme, dış ses gibi ihtiyaçların da burada karşılandığını aktardı.

İstanbul'daki diğer müzik kayıt stüdyolarından farklı olarak AKM'nin avantajları olduğunu sözlerine ekleyen Buharalı, "Genç müzisyenler, özellikle ekonomik sıkıntı içerisinde olan müzisyenlerimiz böyle bir kayıt yapma düşüncesi içerisinde olduklarında piyasaya göre uygun koşullarda AKM Müzik Kayıt Stüdyosu'nda bu çalışmalarını gerçekleştirebiliyor. Bu anlamda da Atatürk Kültür Merkezimiz genç ve amatör müzisyenlere bir anlamda katkı sağlayan bir noktada yer alıyor." ifadelerini kullandı.

"Bu stüdyoyu rahat ve konforlu olduğu için tercih ediyorum"

Stüdyoda kayıt yapan İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Göknil Bişak Özdemir ise Tanburi Sadun Aksüt Hoca'nın bestelerinden oluşan eserleri kaydettiklerini belirterek, "Sadun Aksüt Hocanın anısına böyle bir albüm çalışması yapmayı düşünmüştüm. Bu stüdyoyu da özellikle hem rahat ve konforlu olduğu için hem de özellikle müzisyen İlhan Harmancı Bey burada olduğu için tercih ettim diyebilirim. Hem tecrübesi hem de verdiği rahatlık, iyi niyet ve sabır açısından benim için tercih sebebi diyebilirim." şeklinde konuştu.

Özdemir, AKM'nin Müzik Kayıt Stüdyosunun konforlu bir stüdyo olduğuna işaret ederek, eserlerini icra ederken hem ortam hem de teknik olarak rahatlık sağlandığını kaydetti.

Özel danışmanlar tarafından standartların üstünde seçilen son model teknolojik ürünlerin yer aldığı stüdyoda, aynı anda 16 enstrümanın kaydı gerçekleştirilebiliyor.

Uzman personel ve ses mühendisiyle çalışma imkanı sunan stüdyo, erişilebilir bedellerle kiralanabiliyor. AKM'nin web sitesi "akmistanbul.gov.tr" üzerinden talep formu doldurarak, kayıt için gün ve saat seçilebiliyor.

Stüdyo, pazartesi günleri hariç 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor.