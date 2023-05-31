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Sadreddin Özçimi, Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün, Y. Mim. Hilmi Şenalp ve Mehmet İhsan Özer’den oluşan Sanat Kurulu'nun katkıda bulunduğu geceye İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'nın yanı sıra Beşir Ayvazoğlu, Prof. Dr. Ümit Meriç, Prof. Dr. İsmail Kara ve kültür sanat camiasından çok sayıda isim katıldı.

Ardından musiki grubu, Hafız Kemal Batanay tarafından 1956'da bestelenerek klasik Türk musikisine kazandırılan "Mevlid" eserini icra etti.

Ömer Faruk Belviranlı'nın sanat yönetmenliği, Hocazade Mustafa Uysal'ın koordinatörlüğü, Hafız Ahmet Çalışır'ın müzik direktörlüğü ve Neyzen Ahmet Şahin'in meşk yönetmenliği eşliğinde gerçekleşen konser, Süleyman Çelebi 'nin hayatını ve Mevlid'in hikayesini anlatan belgesel gösterimiyle başladı.

İSTANBUL AA- Kültür ve Turizm Bakanlığının Kapadokya Üniversitesi ile gerçekleştirdiği konser, AKM'nin Tiyatro Salonu'nda yapıldı.

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