ANKARA - Süper Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunu şampiyonu Galatasaray oldu. Galatasaray'da 23. şampiyonluğun mimarlarından Okan Buruk ise teknik direktörlük kariyerindeki ikinci şampiyonluğu yaşadı.

Şampiyon olan Galatasaray takımını bir çok tanınmış kişi tebrik etti. Bunların başında Cumhuriyet Halk partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yer aldı.

Kılıçdaroğlu tweter resmi hesabından yaptığı açıklamada; Süper Liğ Şampiyonu olan Galatasaray camiasını yürekten kutluyor, Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum" dedi.

İşte twet:

HABER: BÜLENT ÇAMCI