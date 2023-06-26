İSTANBUL- Alüminyumda Türkiye'nin en büyük üreticilerinden Alcas Metal, 2022 yılında ülkenin en büyük ihracatçılar listesine adını yazdırdı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre; Alcas Metal 2022 yılındaki performansı ile en büyük 1000 ihracatçı listesinde 805. olarak yer aldı. Toplam satışlar içinde yüzde 67 olan ihracat gelirlerinin payını yüzde 80'e çıkarmayı başaran Alcas Metal, böylece alüminyum profil üreticilerinde ilk 10'a girerken, sektörde ise 41. sırada yer alarak Türkiye'nin yükselen değeri olduğunu ispatladı.

Türkiye’nin yükselen değeri

TİM'in en büyük 1000 ihracatçı listesiyle ilgili değerlendirmede bulunan Alcas Metal Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmaz, alüminyum profilin kullanıldığı her alanda üretim yapan Alcas’ın Türkiye'nin yükselen değeri olarak üretmeye, tanıtmaya, kazandırmaya devam ettiğini söyledi. Mehmet Yılmaz "Bizlere güvenen tüm partnerlerimize bu başarıdaki payları için müteşekkiriz. Başarılarımızın tescili ile geleceğe daha emin adımlarla yürüyoruz" dedi.

HABER: ERCAN AYDIN