Haber: Damla Oya Erman

50 yaşındaki Grant ve 59 yaşındaki Reeves, birkaç yıl boyunca gizli bir ilişki yaşadılar, ancak ilişkilerini 2019'da ilk kez kırmızı halıda görünerek ve LACMA Sanat ve Film Gala'sında birlikte poz vererek resmen açıkladılar.

Grant, People dergisine verdiği nadir bir röportajda ilişkilerini açıklığa kavuşturarak, kırmızı halıda Reeves ile paylaşmanın kendisini rahat hissettirdiğini itiraf etti.

"Yetişkin biri olarak aşık olmanın güzel tarafı, ilişkim başladığında kendi kariyerimi zaten inşa etmiş olmamdı," dedi. "Kırmızı halıdaki ilişkimizde kendimi çok güvende hissediyorum. Tek başıma da rahat hissediyorum. İlişkimiz, en iyi şekilde birbirine bağımlı ve bağımsız bir şekilde işliyor."

Grant ayrıca ilişkisini sevdiğini çünkü her ikisinin de birbirlerini teşvik edebilen yaratıcı insanlar olduğunu belirtti.

"Keanu ve bizim ilişkimizi sevdiğim şey, birbirimize yeni yollar açmak için birbirimizi zorluyor olmamız," diye açıkladı. "Diğer kişinin problem çözme şeklini görmek ilham verici. 'Oh, peki, bu bir çıkmaz sokak. Şimdi başka bir şey denemeliyim' gibi düşünüyorum. O benim için gerçekten bir ilham kaynağı. Son derece yaratıcı, son derece nazik ve çok çalışkan bir insan."

Grant ayrıca, "Her ikimiz de insanlar ve karakterlere değer veriyoruz" diyerek ilişkilerinin özel bir bağa dayandığını vurguladı.

Grant ve Reeves genellikle ilişkilerini özel tutmayı tercih etmelerine rağmen, bu konuda daha önce açık olmuşlardı.

2020'de Grant, Vogue'a verdiği röportajda aktörle ilk kez kırmızı halıda göründükten sonra arkadaşlarının telefonlarının susmadığını paylaşmıştı.

Reeves ise bu yılın başlarında People'a verdiği röportajda, sevgilisiyle olmanın kendisi için son mutluluk anı olduğunu ifade etmişti.

"Yataktaydık. Birbirimize bağlıydık. Gülümsüyorduk, kahkahalar atıyorduk. Harika hissediyorduk. Birlikte olmak gerçekten güzeldi" demişti.