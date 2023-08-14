Nüfusu nüfuza dönüştürmek

Türkiye ve Pakistan'ın gerek sahip oldukları nüfus ve nüfuz potansiyeli bağlamında gerekse askeri güç ve etki bağlamında başta Orta Doğu ve Güney Asya olmak üzere İslam coğrafyasının güvenlik sorunlarına etkin ve samimi çözüm üretebileceklerini vurgulayan Şahin, Katar'da oynanan son FIFA Dünya Kupası'nın güvenliğinin Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye'den giden güvenlik güçlerince sağlanmasını örnek gösterdi.

Şahin, aynı şekilde Pakistan ordusundan emekli birçok generalin Orta Doğu'da birçok ülkede güvenlik misyonu üstlendiğine dikkati çekerek, bölge ülkeleri ve İslam coğrafyasıyla güçlü genetik yakınlık, sosyal ve kültürel bağlar zemininde Türkiye ve Pakistan'ın güvenlik üretme potansiyellerini kurumsallaştırarak bölgesel ve küresel barışa önemli katkılar sağlayabileceklerini belirtti.

Müslüman sorunlarına Müslüman çözüm mekanizmaları

Şahin, Türkiye ve Pakistan'ın ortak potansiyelleri bağlamında çok önemsediği bir diğer hususun, Müslüman mahalle sorunlarına Müslüman çözüm mekanizmaları üretmeleri yönünde misyon üstlenmeleri olduğunu ifade etti.

Tam yüz yıldan bu yana Müslüman mahalle sorunlarına başka mahalle sakinlerinin, Batılıların müdahale ettiğine ve bu müdahalelerin çözüm getirmek bir yana çözümsüzlüğü, istikrarsızlığı ve çatışmaları daha da derinleştirdiğine dikkati çeken Şahin, Afganistan ve Irak'ın bu yönde çok acı örnekler olduğunu kaydetti.

Şahin, Türkiye ve Pakistan'ın kendi mahallelerinin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) gibi örgütleri ve mahallelerin kimi sakinleriyle bir araya gelerek Müslüman mahalle sorunları için Müslümanca çözüm mekanizmaları üretmelerinin gerekliliğine kuvvetle inandığını vurguladı.

İslamofobi'ye çözüm modeli ortaya koymak

Türkiye ve Pakistan'ın küresel ölçekte üslenecekleri bir başka misyonun da Batı’da yaşayan Müslüman toplumlar başta olmak üzere İslam’ı tehdit eden İslamofobi'ye çözüm modeli ortaya koymak olduğuna işaret eden Şahin, "Son günlerde yaşanan Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerini de düşünürsek bu yönde Türkiye ve Pakistan'ın, İslam'ın sahip olduğu insan, çevre (hava, su, toprak) kadın, düşünce, bireysel özgürlükler gibi evrensel değerlerini ortaya koyan çok güçlü kendi özgün metin ve manifestolarımızı üretmeleri ve Batı'nın helvadan putu olan demokrasiye karşı meydan okumaları gerekir. İslam’ın sahip olduğu insan, çevre ve düşünsel değerler, demokrasiyle kıyaslanamayacak ölçüde güçlü, samimi ve evrenseldir." ifadelerini kullandı.

Küresel lobi misyonu

Şahin, Türkiye ve Pakistan'ın birlikte üstlenebileceği üçüncü küresel misyonun, Avrupa ve Amerika’da ortak lobi misyonu olduğunu aktararak, hem Türkiye hem de Pakistan'ın Avrupa ve Amerika’da çok önemli nüfus potansiyelinin bulunduğunu bildirdi.

Hindistan Yarımadası kökenli Müslümanların, Batı’daki varlıkları da düşünüldüğünde bu nüfusun çok daha güçlü bir dinamizm oluşturabileceğine dikkati çeken Şahin, bu nüfus potansiyelini organize ederek Türkiye ve Pakistan'ın Amerika ve Avrupa merkezli çok güçlü bir lobi ve diaspora hareketi ve dinamizmi oluşturabileceğinin altını çizdi.

Şahin, İngiltere Başbakanı'nın Hint, İskoçya Başbakanı'nın Müslüman Pakistanlı olduğu düşünüldüğünde kurulacak ortak lobi mekanizmasının, İslam ve Müslümanlar lehine ne denli güçlü bir etki oluşturacağını rahatlıkla görebileceklerini vurguladı.

Diasporaları harekete geçirmek

Şahin, Pakistan ve Türkiye'nin özellikle Avrupa ve ABD’de oldukça büyük diasporasının bulunduğunu, İngiltere’ye, Kanada’ya ya da ABD’ye gidildiğinde yoğunluklu olarak Hint Yarımadası'ndan Müslümanları gördüklerini belirtti.

Şahin, Türkiye'nin Avrupa'da 5 milyonu aşkın gurbetçisinin bulunduğunu ve Latin Amerika'da da ortak lobi misyonunun çok önemli olduğunu vurguladı.

Önerisini somutlaştıran Şahin, "23 ülkenin oluşturduğu Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu PARLATİNO Türk Grubu Başkanlığını yürütüyorum. Latin Amerika’da çok güçlü bir Ermeni diasporası ile karşı karşıyayız. Amerika ve Fransa’dan sonra en güçlü Ermeni diasporası, Arjantin merkezli Latin Amerika’da bulunuyor. Geçtiğimiz yıl Arjantin’e düzenlediğim ziyarette Buenos Aires, Pakistan ve Azerbaycan elçiliklerini de ziyaret ederek ortak bir mekanizmanın oluşturulmasının önemine değindim." bilgisini paylaştı.

Bunun ilk adımını TBMM'de attıklarını anımsatan Şahin, geçen dönemde Pakistan, Türkiye ve Azerbaycan'ın parlamentolar arası üçlü bir mekanizma ve ortak üçlü dostluk grubu oluşturduğunu anlattı.

AA