Haber: Mert Osman Erman

Ayrıca ekonomi bakanı olan Robert Habeck, bu hafta Dubai'deki COP28 zirvesinde olması gerekiyordu.

Bunun yerine, Berlin'de acil bir anlaşma üzerine koalisyon ortaklarıyla mücadele ediyor.

Krizon 15 Kasım'da patlak verdi, Alman Anayasa Mahkemesi'nin hükümet bütçesinin Alman borç almayla ilgili yasaları ihlal ettiğini ilan etmesiyle oldu.

Bu, on milyarlarca avronun bir delik bıraktı.

Şimdi hükümet, 1 Ocak'tan önce 2024 ulusal bütçesini acil toplantılar olmadan geçirmek istiyorsa, birkaç gün içinde bir çözüm bulmak zorunda.

Çarşamba günü Almanya'nın kabinesi bu yılın son kez buluşuyor. Revize edilmiş bir bütçe, gelecek hafta parlamentoya sunulmalıdır ve bakanlar, bu hafta gelecek yılın bütçesini nasıl dengeleyecekleri konusunda anlaşmaları gerekmektedir, yasağa uymak kaydıyla.

Bu, borç krizi kadar değil, borç karşıtı bir krizdir. Almanya'da "borç freni" olarak bilinen bir yasa, hükümetin alabileceği yeni borç miktarını sınırlar.

Bu yasa, Şansölye Angela Merkel'in 2009'da tanıttığı ve muhafazakârlar için bir inanç meselesi olan anayasa tarafından güvence altına alınmıştır.

Bu nedenle, üç hafta önce hakimler, Olaf Scholz'un sol hükümetinin bu yasayı ihlal ettiğine karar verdiklerinde, muhafazakâr muhalefet için bir darbe oldu.

Almanya'nın bütçesini dengelemek, Alman siyasetinin bir özelliğidir ve "schwarze Null" veya siyah sıfır olarak bilinir. Bu, bir hükümetin bütçe açığını ekonomik çıktının %0.35'ine sınırlar.

Covid pandemisi gibi ulusal acil durumlarda istisnalar yapılabilir. Hükümet, pandemiden kalan acil borcu, Almanya'nın yeşil enerjiye geçişine harcamak için kullanmayı planlıyordu. Alman Anayasa Mahkemesi, bu taktiği yasadışı ilan etti.

Bu, 2023 için 60 milyar avro (51 milyar £; 65 milyar $) ve 2024 için 17 milyar avro (14 milyar £; 21 milyar $) civarında tahmini bir açık bırakır.

Hükümet, mevcut yıl için "borç freni" ni atlamanın bir yolunu bulmaya karar verdi, çünkü Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının neden olduğu enerji krizi nedeniyle 2023'ü acil bir yıl olarak ilan etti, ancak bu da mahkemede tartışılabilir.

Ancak şimdiye kadar, Scholz'un 2024 için ne önerdiği belli değil.

Geçen hafta Alman şansölyesinin beklenen bir parlamento konuşması bunu açıklamak için hiçbir şey yapmadı. Ana mesajı şuydu: Bana güvenin, bir planımız var. Ayrıca "you'll never walk alone" diyerek mantraını Alman aksanlı İngilizce tekrarladı.

Kulislerde, üç koalisyon partisi de anlaşmaya varmak için son birkaç gündür geç saatlere kadar süren toplantılara katıldı. Alman yorumcular, hangi hükümet binasının gece geç saatlerde ışıklı olduğuna bağlı olarak kimin neyi müzakere ettiğini tahmin edebilirler.

Genel olarak çözümler, vergi artışları, harcama kesintileri veya daha fazla borçtur. Ancak bunlar, borçlanma ve harcamalar konusundaki çatışan görüşlere sahip üç farklı parti.

Finans bakanlığını yürüten ve borç frenini koruma konusunda ideolojik olarak karşı olan iş dostu küçük devlet liberal FDP, muhtemelen vergi artışlarına karşı çıkan ve "borç freni" ni koruma konusunda takıntılıdır.

Chancellor Scholz'un merkez sol SPD'si, sosyal harcamalarda artışı geri çekmeyi reddederken, Yeşiller, Almanya'nın yenilenebilir enerjiye geçişinde yatırım yapma konusunda kararlıdır.

Her zaman için rahatsız edici bir koalisyon ve bunlar en iyi zamanlar değil.

Şimdiye kadar çatlaklar, her parti için önemli olan nedenlere para atarak kapatılmıştır.

Ancak üçü de anketlerde kötü performans gösteriyor ve son bölgesel seçimlerde cezalandırıldı, bu da parti üyelerini huysuz yapmış ve parti liderlerini uzlaşmaya daha az açık hale getirmiştir. Uyum sağlanabilir gibi görünüyor, çünkü hükümet içinde taze seçimlere yönelik bir iştah yok. Yeşillerin "borç frenini" hafifletme hedefine parlamentoda anlaşmak zor olacak, çünkü bu, üçte iki çoğunluğu gerektirir.

Muhalefet muhafazakârları kan kokuyor, bu yüzden uzlaşma konusunda pek istekli değiller ve hatta liberal koalisyon ortakları da aynı fikirde olmayabilir. Ancak Robert Habeck, kritik gelecekteki altyapı için bir muafiyet talep ederek borç alma kurallarını atlatma planları yapıyor.

Her durumda, koalisyon, her parti için önemli olan şeylere para harcamak için bir yol bulabilir, ancak biraz daha azını.