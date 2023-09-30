Haber: Damla Oya Erman

Almanya'nın sıkı gizlilik yasaları nedeniyle ismi açıklanmayan 30 yaşındaki bu adam, üç başka eseri çalmakla da suçlandı. Hapisten kurtuldu ancak 21 ay süreyle ertelemeli hapis cezasına çarptırıldı ve müzeye 60,600 avro (64,200 dolar) üzerinde geri ödeme yapması emredildi.

Munich Bölge Mahkemesi tarafından Pazartesi günü yayınlanan bir basın açıklamasına göre, mahkeme kararı adamın itiraf ettiğini ve "gerçek pişmanlık" gösterdiğini dikkate aldı.

"Olayı düşünmeden hareket ettiğini söyledi," mahkeme kararında okundu. "Bugün davranışını açıklayamıyor."

Bu adam, 2016 yılından 2018 yılına kadar Münih'teki Deutsches Müzesi'nin koleksiyon yönetiminde çalışıyordu.

Bu süre zarfında "Das Märchen vom Froschkönig" (Kurbağa Prensi'nin Masalı) adlı tabloyu Franz von Stuck tarafından çalıp sahte bir tabloyla değiştirdi ve orijinalini açık artırmaya çıkardı. Tablonun bir zamanlar büyük büyük anne ve büyük büyük babasına ait olduğunu söyleyerek Münih'teki bir açık artırma evine yalan söyledi. Daha sonra tablo, 70,000 avro (74,000 dolar) karşılığında bir İsviçre galerisine satıldı ve adam, açık artırma ücretleri kesildikten sonra neredeyse 50,000 avro (52,000 dolar) nakit para aldı.

Ayrıca, müzenin depo tesisi içinden üç başka tabloyu çaldı ve bunlardan ikisini başarıyla sattı - Eduard von Grützner tarafından "Die Weinprüfung" (Şarap Testi) ve Franz von Defregger tarafından "Zwei Mädchen beim Holzsammeln im Gebirge" (Dağlarda Odun Toplayan İki Kız) adlı eserler. Eserlerden biri açık artırma yoluyla satıldı ve diğeri doğrudan açık artırma evi tarafından satın alındı, bu da ona başka 11,490 avro (12,184 dolar) kazandırdı.

Mahkeme, bu parayı borçları ödemek ve "lüks bir yaşam tarzı" finanse etmek için kullandığını belirtti ve "sanık depo odalarına erişim fırsatını utanmadan sömürdü... ve değerli kültürel varlıkları kendisi için yüksek bir yaşam standardı sağlamak ve göstermek amacıyla sattı," dedi.

Adam ayrıca diğer çalınan tabloyu, "Dirndl" adlı eseri Franz von Defregger tarafından, farklı bir Münih açık artırma evinde satmaya çalıştı, ancak satılmadı.

Üç başarılı satışın arkasındaki açık artırma evi olan Ketterer Kunst tarafından CNN'e gönderilen bir açıklamada, "Onları çalıntı mal olarak tanımlamak mümkün olmadı," denildi.

Açık artırma evi sözcüsü, "Bakım görevini tam olarak yerine getirdik ve bahsedilen eserleri detaylı bir şekilde araştırdık," dedi. "Eserlerin müzeden çalındığından pişmanız... (ve) bu olayı çözmek için (polis) ile yakın bir şekilde işbirliği yaptık ve bu davayı çözmek için tüm belgeleri teslim ettik."

Deutsches Müzesi, tabloları geri kazanmak için çaba sarf ettiğini ve bir tablonun zaten polis tarafından alındığını belirten bir e-postada CNN'ye bilgi verdi. Sözcü, tabloların çalındığı alanın "temel olarak yeterince güvende olduğunu" ve adamın o dönemde suç kaydı olmadığını söyledi.