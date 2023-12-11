İstanbul

Konuya ilişkin Biletix'ten yapılan açıklamaya göre grup, Epifoni organizasyonuyla 23 Mayıs 2024'te Küçükçiftlik Park'ta konser verecek.

Konserin biletleri 15 Aralık saat 12.00'den itibaren Biletix'in internet sitesinde satışta olacak.

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Rudolf Schenker tarafından 1965'te Almanya'da kurulan Scorpions, kariyeri boyunca 19 stüdyo, 6 konser, 13 video ve 23 derleme albüm piyasaya sürdü.

Daha önce birçok kez Türkiye'de sahne alan grup en çok "Still Loving You", "Wind of Change", "Rock You Like a Hurricane", "Send Me an Angel" ve "Always Somewhere" şarkılarıyla tanınıyor.

Kaynak: AA