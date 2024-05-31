Almanya'da üniversitelerde ve sokaklarda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden ve Filistin’i destekleyen öğrencilerin düzenledikleri gösterilere yoğun güvenlik önlemleri alan polis müdahale ediyor. Ülkede siyasetçiler ve üniversite yönetimleri de öğrencilerin eylemlerine karşı çıkıyor.

Başkent Berlin’deki Humboldt Üniversitesi'nde öğrencilerin mayısta iki defa düzenlediği Filistin yanlısı gösterilere müdahale eden polis, çok sayıda öğrenciyi gözaltına aldı.

Berlin Hür Üniversitesi'nde de yaklaşık 150 öğrencinin 7 Mayıs’ta Filistin’e destek vermek ve Almanya’da Filistin destekçilerine yönelik baskıyı protesto etmek için kampüste kurdukları çadır kampa müdahale eden polis, çok sayıda göstericiyi gözaltına alıp alanı boşalttı.

Bu gelişmeler üzerine ülkenin çeşitli üniversitelerinde görev yapan çok sayıdaki öğretim üyesi, Filistin yanlısı gösterilere katılan öğrencileri destekleyen ve onların polis şiddetine maruz bırakılmamasını isteyen açık mektubu imzaladı.

Söz konusu mektubu imzalayanlar arasında Berlin'deki Müzik Yüksek Okulu Barenboim-Said Akademisinin Yahudi kökenli Dekanı Profesör Michael Barenboim de yer aldı.

Ünlü Şef Daniel Barenboim'in oğlu olan Michael Barenboim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğretim üyelerinin açık mektubunu içeriği nedeniyle imzaladığını belirterek, "Çünkü öğrencilerin sadece protesto etme hakkına sahip oldukları için değil protestolarında haklı olduklarını söylemek benim için önemliydi." ifadesini kullandı.

Barenboim, 15 bini çocuk 35 binden fazla insanın öldürülmesi, çok sayıda kişinin yaralanması, hastaneler, üniversiteler ve okulların yıkılmasıyla Gazze'deki durumun korkunç olduğunu belirterek, "Gazze'nin şimdiki ve bir yıl önceki uydu görüntülerini gördüğünüzde gerçekten şok olacaksınız. Yani burada çağımızın en büyük suçlarından birinden bahsediyoruz ve öğrencilerin bunun ne kadar önemli olduğunu anladığına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Öğrencilere kulak verilmesi gerektiğini vurgulayan Barenboim, "Belki konudan bağımsız olarak da önemli olduğunu düşünüyorum; bunlar genç ve akıllı insanlar. Gelecek endişesi taşıyorlar. Tüm dünyanın geleceğinden endişe duyuyorlar ve insan haklarının herkes için geçerli olmasını istiyorlar, Filistinliler için de. Herkes tarafından uluslararası hukuka saygı duyulduğunu ve bunda herhangi istisnaların olmadığını görmek istiyorlar." dedi.

"İnsan hakları görünüşe göre Filistinliler için geçerli değil"

Barenboim, dünyanın dört bir yanında gösteriler düzenleyen Filistin yanlısı öğrencilerin, hukukun olduğu bir dünyada yaşamak istediklerini kaydetti.

Almanya’da Filistin’i destekleyen sözlere izin verilmediğinin hatırlatılması üzerinde de Barenboim, "Nedense insan hakları herkes için geçerli ancak görünüşe göre Filistinliler için değil ve ifade özgürlüğü herkes için geçerli, ancak görünüşe göre Filistin destekçileri için değil. Bu çok endişe verici. Bu böyle devam edemez." ifadesini kullandı.

Barenboim, insan haklarının ve ifade özgürlüğünün herkes için geçerli olmasını istediğini belirterek, "Berlin'de Avrupa'daki en büyük Filistin toplumuna sahibiz ancak kimse bunu bilmiyor. Çünkü söz söyleyemiyorlar." dedi.

Bir Yahudi kökenli olarak Filistinlilere destek vermesinin nasıl karşılandığına ilişkin soruya da Barenboim, "Şu anda Filistin'i destekleyerek yanında yer almamız benim için çok önemli, çünkü onlar gerçekten hayatta kalma mücadelesi veriyor. Bu, fırsat bulduğunuzda kendinizin gerçekten net beyan vermeniz gereken bir gerçek andır." değerlendirmesinde bulundu.