BERLİN AA- Almanya'daki İslami cemiyetler, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Bad Bentheim Camisi'nin duvarlarına terör örgütü PKK'nın 20 Mayıs'ta örgüt ve elebaşının isimlerini yazarak yaptığı provokasyonun Alman makamlarınca aydınlatılmasını bekliyor.

Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici, yaptığı açıklamada, Bad Bentheim'da yaşanan olayın üzücü olduğunu belirterek, "Alman devletinin son dönemlerde camilere ve derneklere yapılan saldırıları aydınlatmadığı yönünde genel bir itham var. Bu gibi saldırı olaylarının aydınlatılması ve burada yaşayan Müslümanlara güvenlik duygusunun verilmesi gerekir." dedi.

Kesici, son dönemlerde saldırıların daha çok gündeme geldiğini ifade ederek, Alman makamlarının bu konuda hassasiyet göstermelerini ve daha hızlı reaksiyon göstermelerini istedi.

DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey ise saldırılardan duyduğu üzüntüyü ifade ederek, "Bunların tekrarlanmamasını arzu ediyoruz. Almanya'da yaşayan tüm aktörlerle beraber buna karşı hızlı bir tepkinin ortaya konmasını ümit ediyoruz." dedi.

Kuzey, yerel polisin konuya grafiti diyerek basite indirgenmesinin kendilerini üzen konuların başında geldiğini vurgulayarak, "Bu camimize yönelik bir saldırı niteliği taşıyor, İslam düşmanlığı niteliği taşıyor." diye konuştu.

En son Leipzig'teki bir camide yakma girişimi olduğunu hatırlatan Kuzey, "Oradaki arkadaşlarımız kişiyi polise teslim etti ve salıverdiler, tekrar geldi saldırdı yine saldılar. Müslümanlara yapılanlara duyarsızlık had safhada. Devlet yetkililerinden diğer toplum üyelerine gösterilen hassasiyetin Müslümanlara da gösterilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kuzey, gün yüzüne çıkmamış buna benzer olaylarda olduğunu hatırlatarak, "Bizim insanımız bir çok şeyi tolere ettiğinden bazı konular kayıtlara bile girmiyor. Haber dahi verilmiyor." dedi.