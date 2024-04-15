Altının geçen haftanın son işlem gününde ons fiyatındaki düşüşe paralel gerileyen gram fiyatı, günü yüzde 1 azalışla 2 bin 440 liradan tamamladı.

Çeyrek altın 4 bin 430 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 980 liradan satılıyor

Altının gram fiyatı, yeni haftaya ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 2 bin 449 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 430 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 980 liradan satılıyor.

Cuma günü İran’ın İsrail’e saldırı hazırlığında olduğuna dair haber akışı, emtia piyasalarında oynaklığı artırırken 2 bin 432 dolara kadar yükselerek rekor tazeleyen altının ons fiyatı, günü yüzde 1,2 azalışla 2 bin 344 dolardan tamamladı. Altının ons fiyatı şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 2 bin 356 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, hafta sonu Orta Doğu'da artan gerilimin etkileriyle varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını ifade ederek, söz konusu gelişmelerin ve yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Öte yandan, geçen hafta ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileri sonrası para piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) mayısta politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın faiz indirimine başlama ihtimali haziranda yüzde 22, temmuzda ise yüzde 51 ile fiyatlanıyor.

Bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de perakende satışlar ve New York Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 375 ve 2 bin 400 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 350 ve 2 bin 330 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.