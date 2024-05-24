Emniyet Müdürlüğüne bağlı mahalle bekçileri, bir kamyonette tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı. Kamyoneti durduran bekçiler, durumu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Kamyonette yapılan aramada, Bizans ve Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 26 küp bulundu.

Söz konusu tarihi eserleri satmaya çalıştıkları iddia edilen 3 zanlı, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüpheliler hakkında, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.