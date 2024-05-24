Emniyet Müdürlüğüne bağlı mahalle bekçileri, bir kamyonette tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı. Kamyoneti durduran bekçiler, durumu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Sinop'ta "Sibergöz-40" operasyonunda yakalanan 43 şüpheliden 23'ü tutuklandı Sinop'ta "Sibergöz-40" operasyonunda yakalanan 43 şüpheliden 23'ü tutuklandı

Kamyonette yapılan aramada, Bizans ve Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 26 küp bulundu.

Söz konusu tarihi eserleri satmaya çalıştıkları iddia edilen 3 zanlı, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüpheliler hakkında, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: AA